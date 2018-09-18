Правила жизни легендарного российского дрессировщика Виталия Смолянца

Смолянец является единственным в мире деятелем цирка, выступающим без обеих ног

В журнале Esquire есть рубрика "Правила жизни", в которой через длинные монологи раскрывается мировоззрение приглашенных героев. Попадают туда только известные люди - музыканты, писатели, артисты, политики, журналисты. Нам очень нравится этот формат, поэтому мы решили позаимствовать его для нашего сайта, а в качестве героев приглашать популярных, необычных или просто интересных жителей и гостей Казани.

Сегодня мы побеседовали с легендарным российским дрессировщиком Виталием Смолянцем, находящимся в данный момент на гастролях в Казани. Три года назад судьба преподнесла ему тяжелейшее испытание: в феврале 2015 года он попал в автомобильную аварию, стоившую ему обеих ног. Смолянец остановился на дороге, чтобы помочь незнакомым людям, врезавшимся в отбойник на УАЗе. В этот момент его сбил большегруз, не справившийся с управлением на обледенелой дороге. Одну ногу ему оторвало сразу, вторую ампутировали в больнице. Несмотря на пережитую трагедию и последующую инвалидность, дрессировщик смог вернуться в профессию, а его аттракцион собирает тысячи зрителей по всей России.

Без ног жить тяжело.

До цирка я работал водителем. Кстати, водить машину было моей детской мечтой.

В самом начале цирковой карьеры на меня напал хищник. Я лежал несколько месяцев в больнице и даже хотел уйти из цирка. Нападения на зрителей тоже бывали.

Я не боюсь хищников, с которыми работаю.

У меня есть тигр родом из Казани по имени Атос. Мне его дали в местном зоопарке.

Кроме тигров и львиц больше ни с кем не хочу работать, так как считаю нужным развиваться только в одном направлении — кошачьем.

Мои кошки всегда останутся хищниками и никогда не станут домашними.

Главное правило дрессировки животного заключается в дружбе и любви.

Мне не интересно разговаривать с противниками использования животных в цирке. У нас животные чувствуют себя прекрасно: их кормят, лечат, обращаются с ними хорошо. Пусть эти люди лучше направят свое внимание на другие сферы, например, убийство зверей для производства шуб.

Я взял инвалидность 2-ой группы, а не 1-ой, чтобы была возможность продолжать работать.

Если бы я не продолжил работать, возможно, просто спился бы.

Проснувшись, первым делом иду пить кофе.

Я очень люблю российские фильмы, обожаю «Классик» или, например, «Жмурки».

Мои три совета молодым людям: уважать старших, заботиться о здоровье и быть трудолюбивым.

Я ем всё.

Я не знаю, имеет ли право человек кушать животных, но себя вегетарианцем не считаю.

Первое, что я увидел в начале цирковой карьеры, это как умер от старости медведь. От его трупа не могли оторвать дрессировщика. Он плакал.

К счастью, у меня еще не умирали животные. Хотя старшей львице уже 17 лет и я начинаю побаиваться, что рано или поздно это произойдет.

Я умирал. Скажу честно, страшно не было. Когда я истекал кровью на трассе, то понимал, что до потери сознания осталось около минуты. Я позвонил жене и попрощался с ней. Та авария была для меня уроком судьбы.

Я верю в Бога.