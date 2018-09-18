«Аж в 3 раза»: В одном из районов Татарстана зафиксирован зашкаливающий уровень суицидов

В Кукморском районе Татарстане зафиксирован очень высокий уровень самоубийств, там совершается в 3 раза больше суицидов, чем в среднем по России. Об этом в Twitter написал прокурор района Ришат Шакиров, который начнет по данному факту срочную проверку.

- Показатель самоубийств в России составляет 8 человек на 50 тыс. населения. В Кукморском районе Республики Татарстан - 25 человек. Аж в 3 раза больше. Такое чувство, что идет превентивная война. Срочно проступаю к проверке. Нужны анализ и принятие адекватных мер, - написал прокурор.

Показатель самоубийств в России составляет 8 человек на 50 тыс. населения. В Кукморском районе Республики Татарстан - 25 человек. Аж в 3 раза больше. Такое чувство, что идет превентивная война. Срочно проступаю к проверке. Нужны анализ и принятие адекватных мер. — Ришат Шакиров (@Rishat_Shakirov) 18 сентября 2018 г.

Напомним, год назад сообщалось, что в Татарстане на 6,2 процента снизилось количество самоубийств, по данным на 2016 год этот показатель составил в среднем 13,7 случаев на 100 00 населения. В Татарстане чаще всего попытки самоубийств происходят у людей в состоянии алкогольного опьянения, при этом попыток суицидов в 5-6 раз больше чем летальных исходов. По России показатель самоубийств составляет 15,9 случаев на 100 000 человек.