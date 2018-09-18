Убийство девушкой любовника в Казани: он перед этим ударил ее головой об аквариум

Стали известны подробности убийства 20-летней девушкой 23-летнего возлюбленного в доме по улице 2-я Заречная Казани, выяснилось, что он перед смертью душил ее и ударял головой об аквариум. Об этом сообщили сегодня в Росгвардии по РТ, убийство, напомним, случилось ночью 13 сентября.

- Молодые люди поссорились после застолья. Сожитель набросился на оппонентку с кулаками, стал душить, а затем ударил головой об находившийся в комнате аквариум. В ходе дальнейшего выяснения отношений женщина нанесла гражданскому супругу проникающее ножевое ранении в область грудной клетки, - говорится в сообщении ведомства.

Пострадавший скончался спустя несколько часов в больнице.

Сотрудники Росгвардии задержали девушку возле травмпункта по улице Лечебной и передали полицейским. Ведется расследование дела, возбужденного по статье "Убийство".