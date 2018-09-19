Мусоросжигательный завод и новые пробки: как Осиново стало эпицентром городских проблем

Корреспондент ProKazan.ru проинспектировал микрорайон Осиново, вобравший в себя все самые серьезные городские проблемы: от строительства мусоросжигательного завода и бесконечных утренних пробок, до неприятного запаха, исходящего с птицефермы

В разные времена в Казани были свои неблагополучные микрорайоны. Если раньше у всех на слуху была Жилплощадка или Горки (в первую очередь из-за контингента и криминальной обстановки), то сейчас местом притяжении всех самых серьезных городских проблем стало Осиново. Кажется, не проходит и дня, чтобы этот микрорайон не фигурировал в новостных сводках. Чего только стоит история с мусоросжигательным заводом, превратившая мирных жителей в серьезную оппозиционную силу.

Микрорайон Осиново включает в себя ЖК «Радужный», ЖК «Салават Купере», село Осиново и множество производственных предприятий, находящихся на этой территории.

Мы решили проинспектировать это место, чтобы понять, с какими трудностями сталкиваются местные жители и почему те, у кого есть такая возможность, стараются оттуда уехать. Так как Осиново довольно большой район, мы попросили наших читателей, проживающих там, указать на основные проблемные участки.

«Водители чуть ли не выбегают, чтобы сломать этот светофор»

На прошлой неделе на перекрестке улиц Фаттаха и Тэцевской установили светофор. Если раньше, выезд на Горьковское шоссе и так был затруднителен из-за пробок, то теперь положение стало катастрофическим. Почитайте, что пишут местные жители о новом светофоре.

- Хотелось бы пожаловаться и попросить помощи в решении наболевшего вопроса. Дело в том, что я проживаю в ЖК «Салават Купере». Мало того, что этот ЖК удален от города и добираться до работы, мягко говоря, очень долго, так ещё и на единственной дороге, по которой как-то можно было проехать 2 недели назад, сейчас мы стоим так, как бедные граждане стояли в поселке Салмачи. И вся беда в том, что был установлен светофор. Перекресток в нем не нуждался. Здесь не было нерегулируемого пешеходного перехода, и перекресток не являлся аварийным. До этого все ездили по правилу «правой руки» и «уступи дорогу». Всех всё устраивало. А теперь хочется просто плакать. На работу нам за опоздания вычитают зарплату. Я так понимаю, что выход один - не спать, то есть просыпаться в 4 утра, - написала нам в редакцию Диана.

А вот еще одно эмоциональное сообщение, которое прислали в нашу группу во «Вконтакте».

- Почему поставили светофор на перекрестке ЖК «Салават Купере»? Какой гений это придумал? Пробки еще больше стали. Раньше только при ДТП такие были. В автобусах люди задыхаются, уже плачут (сам свидетель), водители чуть ли не выбегают, чтобы сломать этот светофор! Аварийная ситуация возросла!

«В Осиново много людей, ведущих маргинальный образ жизни»

Читатель нашего сайта Рамиль прожил в ЖК «Радужный» несколько лет, но в этом году переехал в центр города. Мы попросили его рассказать о причинах переезда и о том, что ему больше всего не нравилось в старом месте.

- Один из основных минусов – это птицефабрика, распространяющая неприятный запах на все Осиново. К счастью, это бывает только при восточных ветрах, а они в наших краях не так часто дуют.

- Еще один большой минус – это теплицы, от которых исходит сильный свет, по этой причине по ночам бывает очень светло, что не есть хорошо.

- Если говорить про контингент, проживающий в Осиново, то там много людей, ведущих маргинальный образ жизни: пьяниц, криминальных элементов. Нет ощущения безопасности.

18 сентября в Казани был угнан Mercedes Gelandewagen. Водитель не справился с управлением, врезался в опору моста на улице Клары Цеткин и погиб. Возможно, это просто совпадение, но угонщиком оказался 24-летний ранее судимый житель Осиново.

«На весь микрорайон курсирует лишь один автобус»

Осиново не выглядит, как часть Казани. Фактически это пригородное село с двумя крупными ЖК, куда переезжают люди, не имеющие возможность купить жилье в другом месте. Однако, по иронии судьбы, пробки здесь как в крупном мегаполисе. Даже днем.

Очень много пустырей, открытых неухоженных пространств. В том числе во дворах.

В некоторых местах сильно замусорено.

Очень странная мечеть. Даже в самых маленьких и глухих деревнях они посимпатичнее.

Дорога к месту строительства мусоросжигательного завода. Он будет располагаться между Осиново и Новониколаевкой, если, конечно, решение о строительстве будет окончательно принято. Судя по последним новостям, шансы, что завод построят, довольно велики.

У всего есть свои плюсы и свои минусы. Нам показалось, что в Осиново больше проблем и неудобств, чем позитивных сторон. Этот микрорайон строился для соципотечников, а цены на жилье здесь на порядок ниже, чем в других районах Казани. К сожалению, власти города уделяют недостаточное внимание развитию и комфортному проживанию внутри района. Это выражается в отсутствии необходимой инфраструктуры, строительстве мусоросжигательного завода и прочих неудобствах, о которых мы писали выше. Добавим в копилку проблем тот факт, что на весь микрорайон Осиново курсирует лишь один автобус №36.

Чтобы сделать жизнь в Осиново более комфортной, необходимо, в первую очередь, решить вопрос с транспортной инфраструктурой. Последние несколько лет идут разговоры о дороге-дублере Горьковского шоссе, но конкретных сроков строительства нет. Также микрорайон хорошо разгрузит открытие трамвайной линии и пуск скоростного трамвая.



Другой важной задачей является облагородить район, сделать его более городским, например, построить парки на месте пустырей. В Осиново не хватает общественных пространств, в которых жители могли бы проводить свой досуг или гулять с детьми.