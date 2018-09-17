Метшин побывал в казанском Центре для беременных, оказавшихся без дома

Мэр Казани Ильсур Метшин сегодня побывал в приюте "Колыбель" на проспекте Победы, который помогает беременным женщинам и мамам с детьми, оказавшимися без дома. Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

На сегодня это второй такой приют в Казани, четырехкомнатную квартиру для него специально купила жительница Сургута. Сейчас в ней проживают три женщины и пять детей. Всего за время работы социального приюта "Колыбель" помощь в нем получили 30 женщин и 44 ребенка.

Приюты работают за счет грантов, пожертвований и работы волонтеров. Многие работодатели предлагают подработки для жительниц социального дома, но очень часто им приходится отказываться, так как не с кем оставить детей.

- А многие хотели бы поработать, поэтому очень нужна детская комната, где можно было бы оставлять малышей хотя бы на несколько часов, - рассказала президент организации Элина Галиуллина.

Метшин поговорил и с одной из жительниц приюта Сусанной Куртмамедовой, которая заселилась туда 3 сентября с 3-летним сыном. Она приехала из Узбекистана в Казань несколько лет назад, но ее обманули, и она оказалась на улице, теперь хочет вернуться домой, сейчас женщина пытается заработать деньги. Метшин пообещал помочь ей добраться до дома.