Грузия вместо Италии, Азербайджан вместо Германии: топ-10 стран, где казанцы провели лето

ProKazan.ru сравнил топ самых популярных у казанцев туристических направлений за это и прошлое лето

Летом 2018 года путешественники из Казани старались не уезжать далеко от дома и чаще всего искали перелеты внутри страны. На вершине спроса среди заграничных поездок оказалась Турция. Это отметили специалисты международного туристического метапоиска momondo.ru, проанализировав поиски на

сайте, совершенные из Казани этим летом.

1 место. Россия (как и в 2017)

Относительно прошлого года популярность внутренних перелетов немного возросла – на 3%. Среди всех запросов казанцев, собиравшихся в путешествие, российские занимают почти половину – 42%. В среднем на такие перелеты казанцы тратили 13,1 тыс. руб.

2 место. Турция (как и в 2017)

Турция не только сохранила звание самого востребованного зарубежного направления, но и неумолимо набирает спрос – летом 2018 провести свой отпуск в этой стране решили в полтора раза больше казанцев, чем в прошлом. Интерес к стране подогревала и относительно невысокая средняя стоимость перелета – 20,5 тыс. руб.

3 место. Грузия (в 2017 – Италия)

Следующей по популярности стала Грузия, также показавшая значительный рост в 42%. Страна, которую казанцы «распробовали», поменялась местами с Италией. Перелеты туда в среднем стоили 21,6 тыс. руб.

4 место. Испания (как и в 2017)

Испания, хоть и сохранила свое место в топе, получила отрицательную динамику, упав по популярности на 14%.

5 место. Италия (в 2017 – Грузия)

Жители столицы Татарстана охладели и к поездкам в Италию. Рейсы туда искали на 21% реже, чем в прошлом году.

6 место. Греция (в 2017 – Азербайджан)

Грецию, которая открывает вторую половину десятки, облюбовали на 17% больше туристов.

7 место. Азербайджан (в 2017 – Германия)

Азербайджан потеснил в рейтинге Германию, но и сам упал по популярности на 10%.

8 место. Чехия (в 2017 – Греция)

Чехия, наоборот, приросла на 14% по сравнению с прошлым летом.

9 место. Германия (в 2017 – Чехия)

Германия еще держится в конце топа, но уже рискует из него вылететь. Этим летом билеты туда искали на 16 процентов меньше казанцев, чем годом ранее.

10 место. Болгария (как и в 2017)

Болгария удержалась на своем месте в рейтинге, прибавив 11%. Нельзя исключать, что она станет «темной лошадкой» следующего сезона.

«В целом по России мы наблюдаем тенденцию отказа от пляжных направлений в пользу северных: популярнее становятся Норвегия, Исландия, Дания. Путешественники из Казани поддерживают это «движение на север», но пока что число поисков слишком мало, чтобы с уверенностью делать выводы, – говорит представитель momondo.ru. – Что касается дальних направлений, то они теряют популярность в Казани. Число поисков в США снизилось на 20%, в Таиланд – на 30%, на Шри-Ланку – на 83%. Похоже, этим летом жители города не хотели уезжать далеко от дома».