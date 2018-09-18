Наверх
Грузия вместо Италии, Азербайджан вместо Германии: топ-10 стран, где казанцы провели лето
07:00, сегодня5
Сегодня в Казани похолодает до +12 градусов
06:18, сегодня
Казань сегодня: дыра на Ершова, смерть на Gelandewagen и новое дело активистки
20:04, 18.09.20189
Казань 10 лет назад: убитый президент, сгоревшие дети и почти тонна конфискованной "травы"
20:00, 18.09.20188
Идея для обеда: как мы ходили в хороший казанский ресторан и не оставили там всю зарплату
Вторая неделя конкурса ProKazan.ru и Виферон: папа-герой и тайная жизнь домашних животных
19:46, 18.09.2018
Метшин побывал в казанском Центре для беременных, оказавшихся без дома
17:19, 18.09.201818
В Казани на базе КНИТУ у инженера нашли целый арсенал
16:38, 18.09.201835
30 000 банок в час: как работает новый пивоваренный завод "Белый Кремль"
В туалете колонии под Казанью был найден повешенным убийца
16:02, 18.09.201814
Дыра на Ершова: в казанском "Водоканале" заявили, что готовились к ней еще с пятницы
15:34, 18.09.201828
Власти поручили перевести территорию бывшей военной базы в Аракчино под застройку домами
14:24, 18.09.201819
Первая неделя конкурса ProKazan.ru и Виферон: коты, единороги и русалки
Стал известен владелец Gelandewagen, водитель которого погиб в ДТП с мостом в Казани
13:48, 18.09.201825
Российский бизнес предупредил о росте цен на молочную продукцию‍ из-за решения о полках
12:59, 18.09.201821
Стала известна личность девочки, найденной мертвой на козырьке подъезда в Азино
12:00, 18.09.20184
В ГИБДД посоветовали объезжать часть улицы Ершова, где появилась огромная яма
11:31, 18.09.201825
В Казани разработают проект набережной от Речного порта до Кировской дамбы
11:10, 18.09.201829
В Челнах на пешеходном переходе водитель Toyota сбил женщину с двумя детьми
10:56, 18.09.201816
СМИ: погибший водитель Gelandewagen, который врезался в мост в Казани, был угонщиком
10:36, 18.09.201833
Его раунды в баттлах отметил сам Oxxxymiron. В Казань приезжает российский рэпер Rickey F
10:33, 18.09.201811
ВТБ Капитал Инвестиции запустил онлайн-сервисы для получения налогового вычета
10:15, 18.09.2018
Из Казани собираются открыть прямые авиарейсы в Мюнхен и Вену
10:12, 18.09.201817
В Татарстане более 4 тысяч жительниц получат пособие на первенца
09:26, 18.09.201811
На дороге по улице Ершова появился провал глубиной в 7,5 метров
09:24, 18.09.201842
В Казани водитель Gelandewagen врезался в железнодорожный мост и погиб
08:59, 18.09.201849
Винтажный кумган, автограф Роналду и биткойны: 10 необычных вещей, которые продают казанцы
07:00, 18.09.201816
Сегодня в Казани воздух прогреется до +17 градусов
06:18, 18.09.20183
БДСМ при ребенке и борьба с татарским. В отношении активистки из РТ возбудили новое дело
00:00, 18.09.201855
Казань сегодня: повышение стоимости проезда, смерть полицейского в РТ и парковки
20:12, 17.09.201811
В Казани 17-летняя студентка Банковской школы воткнула нож в спину парню на вечеринке
17:19, 17.09.201849
Сын главы "Метроэлектротранса" возглавил Роструд по Татарстану
16:59, 17.09.201864
Ак Барс Банк и Московская биржа проведут совместный семинар в Казани
16:18, 17.09.2018
Минниханова накормили вареной картошкой в Арском районе
16:15, 17.09.201826
Житель Челнов вырастил тыкву-гигант на своей даче
15:59, 17.09.201814
В Татарстане разыскивают таксиста, который пропал, уехав из дома
15:59, 17.09.201814
Стало известно, на чьей свадьбе около Казани пел Филипп Киркоров
15:28, 17.09.201856
Под Казанью за взятку в 30 тыс рублей задержали двух братьев, работающих в колонии
14:56, 17.09.201818
Почти 2000 человек подписались под петицией в защиту бизнесмена из РТ, убившего грабителей
14:27, 17.09.201851
В Казани тепло в определенные дома могут подать уже на этой неделе
14:09, 17.09.20188
СМИ: правительство России заблокирует инициативу о возврате "курилок" в аэропорты
13:35, 17.09.201812
Власти Казани вновь предложили повысить стоимость проезда в общественном транспорте
13:14, 17.09.2018122
В Казани 20-летняя девушка убила своего любовника
12:26, 17.09.201839
Минниханов выступит с посланием Госсовету РТ
11:40, 17.09.201833
Путин запретил сотрудникам ГИБДД снимать номера с машин‍
11:29, 17.09.201824
В центре Казани на ряде улиц стоимость платных парковок поднимут до 100 рублей в час
10:18, 17.09.201877
ВТБ предлагает клиентам снизить ставку по кредиту на 3 процентных пункта
10:00, 17.09.20183
В Татарстане в столкновении двух KIA погиб полицейский
09:59, 17.09.20186
В Казани на козырьке подъезда нашли труп 14-летней школьницы
09:29, 17.09.201818
В центре Казани упавшее дерево перекрыло движение
09:02, 17.09.201817
Дубы-колдуны и печь-маяк: 7 мест в Казани и окрестностях для осенних фото на 1000 лайков
07:01, 17.09.201816
Синоптики о погоде на 17 сентября: столицу РТ ждут гроза и порывы ветра
06:28, 17.09.20185
Рустам Минниханов вручил лесникам ключи от 64 автомобилей
16:57, 16.09.201828
Cвадьба в «Свияжских холмах»: Киркоров и его "цвет настроения", Лорак и роскошь
14:10, 16.09.201864
Журналист Сергей Доренко о ситуации с бугульминским бизнесменом: “Это глупость закона”
13:28, 16.09.201875
«Бунтари». Из казанского зооботсада сбежали павлины и «это нормально»
12:43, 16.09.201822
Бывший министр образования РТ объявлен главой Актанышского района
11:32, 16.09.201825
Готовый проект для вашего дома-мечты
11:04, 16.09.2018
ВТБ выпустил кредитную «Мультикарту» с беспроцентным периодом 101 день
10:42, 16.09.20187
С Голубых озер Казани вывезли два КамАЗа мусора
10:41, 16.09.201818
Немецкий телеканал выпустил сюжет о проблеме преподавания татарского языка в школах
09:16, 16.09.201862
Двойная победа сборной России в Казани: лучшие моменты матча по регби-7
09:16, 16.09.20182
На долгую память
14:44, 27.02.2018
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017

Грузия вместо Италии, Азербайджан вместо Германии: топ-10 стран, где казанцы провели лето

Грузия вместо Италии, Азербайджан вместо Германии: топ-10 стран, где казанцы провели лето
16+
ProKazan.ru сравнил топ самых популярных у казанцев туристических направлений за это и прошлое лето

Летом 2018 года путешественники из Казани старались не уезжать далеко от дома и чаще всего искали перелеты внутри страны. На вершине спроса среди заграничных поездок оказалась Турция. Это отметили специалисты международного туристического метапоиска momondo.ru, проанализировав поиски на
сайте, совершенные из Казани этим летом.

1 место. Россия (как и в 2017)

Относительно прошлого года популярность внутренних перелетов немного возросла – на 3%. Среди всех запросов казанцев, собиравшихся в путешествие, российские занимают почти половину – 42%. В среднем на такие перелеты казанцы тратили 13,1 тыс. руб. 

2 место. Турция (как и в 2017)

Турция не только сохранила звание самого востребованного зарубежного направления, но и неумолимо набирает спрос – летом 2018 провести свой отпуск в этой стране решили в полтора раза больше казанцев, чем в прошлом. Интерес к стране подогревала и относительно невысокая средняя стоимость перелета – 20,5 тыс. руб.

3 место. Грузия (в 2017 – Италия)

Следующей по популярности стала Грузия, также показавшая значительный рост в 42%. Страна, которую казанцы «распробовали», поменялась местами с Италией. Перелеты туда в среднем стоили 21,6 тыс. руб.

4 место. Испания (как и в 2017)

Испания, хоть и сохранила свое место в топе, получила отрицательную динамику, упав по популярности на 14%. 

5 место. Италия (в 2017 – Грузия)

Жители столицы Татарстана охладели и к поездкам в Италию. Рейсы туда искали на 21% реже, чем в прошлом году. 

6 место. Греция (в 2017 – Азербайджан)

Грецию, которая открывает вторую половину десятки, облюбовали на 17% больше туристов. 

7 место. Азербайджан (в 2017 – Германия)

Азербайджан потеснил в рейтинге Германию, но и сам упал по популярности на 10%.

8 место. Чехия (в 2017 – Греция)

Чехия, наоборот, приросла на 14% по сравнению с прошлым летом. 

9 место. Германия (в 2017 – Чехия)

Германия еще держится в конце топа, но уже рискует из него вылететь. Этим летом билеты туда искали на 16 процентов меньше казанцев, чем годом ранее. 

10 место. Болгария (как и в 2017)

Болгария удержалась на своем месте в рейтинге, прибавив 11%. Нельзя исключать, что она станет «темной лошадкой» следующего сезона.

«В целом по России мы наблюдаем тенденцию отказа от пляжных направлений в пользу северных: популярнее становятся Норвегия, Исландия, Дания. Путешественники из Казани поддерживают это «движение на север», но пока что число поисков слишком мало, чтобы с уверенностью делать выводы, – говорит представитель momondo.ru. – Что касается дальних направлений, то они теряют популярность в Казани. Число поисков в США снизилось на 20%, в Таиланд – на 30%, на Шри-Ланку – на 83%. Похоже, этим летом жители города не хотели уезжать далеко от дома».

Лина Зиннатуллина, 19.09.2018, 07:00
Тэги: Топы и рейтинги
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин19 сентября 2018, 07:30
импортозамещение? печально, не едут туда по другим причинам, а не "охладели" к этим странам
0
0
Согласны с автором?
Горожанин19 сентября 2018, 07:44
В ответ на комментарий пользователя
импортозамещение? печально, не едут туда по другим причинам, а не "охладели" к этим странам
Развернуть
еще напишут, что у россиян заметно вырос интерес к этиловому спирту ))
0
0
Согласны с автором?
Горожанин19 сентября 2018, 08:07
Просто денег нет у народа. От слова совсем
0
0
Согласны с автором?
Горожанин19 сентября 2018, 08:14
Популярные страны среди каеиз россиян? Если только среди чинушь. Я вот например пока могу себе позволить деревенское бунгало с видом на картофельное поле.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин19 сентября 2018, 08:22
Тамбов вместо Хорватии
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»

Нужно ли повышать пенсионный возраст?

До окончания голосования осталось:
Да, нужно!Можно повысить на 1-2-3 года, но не болееНет, надо оставить все, как есть
Голосов: 5
Голосовать
Голосов: 6
Голосовать
Голосов: 186
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
E-mail главного редактора (сотрудничество): j.potekhina@prokazan.ru
Предложить свою новостьНаш партнер
Редакция газеты «Город» +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7-987-401-71-27, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7-937-288-93-93, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru