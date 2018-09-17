В Челнах на пешеходном переходе водитель Toyota сбил женщину с двумя детьми

В Набережных Челнах на пешеходном переходе водитель Toyota Corolla не уступил дорогу и сбил женщину с двумя детьми, сообщили в ГИБДД города.

ДТП произошло накануне в 19.25 на улице Раскольникова в 36-м комплексе. Там 37-летняя женщина переходила дорогу с двумя детьми. В момент наезда она на руках держала 2-летнего ребенка.

В результате с различными травмами в больницу доставили 37-летнюю женщину, 10-летнего мальчика. А мальчику, который был на руках госпитализация не понадобилась.