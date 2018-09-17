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Его раунды в баттлах отметил сам Oxxxymiron. В Казань приезжает российский рэпер Rickey F

Его раунды в баттлах отметил сам Oxxxymiron. В Казань приезжает российский рэпер Rickey F
16+

23 сентября в Казани в рамках масштабного тура по городам России состоится концерт российского хип-хоп исполнителя, баттл-рэпера Rickey F. Исполнитель презентует два крупных релиза — так полюбившийся слушателям «Fantome-1» и вышедший совсем недавно «FLASHFORWARD».

Rickey F, он же Геннадий Фарафонов, стал обретать наибольшую популярность в 2015 году: 18 июня был объявлен отбор на участие во втором сезоне Versus: Fresh Blood, куда Геннадий отправил заявку и с лёгкостью попал в отборочный этап. 2 декабря 2015 года вышел первый турный рэп-баттл сезона против Sin'а, который стал одним из знаковых поединков на Versus: Fresh Blood и породил множество мемов, а популярность Геннадия возросла. Oxxxymiron отметил, что «раунды Rickey F – одни из лучших за всю историю баттлов на русском, плюс очень сильные фристайловые флипы». Кстати, Rickey F – один из немногих выходцев за всю историю Versus: Fresh Blood, которому удалось сделать успешную карьеру вне рэп-баттлов. 

Кстати, в паблике ProKazan.ru проходит розыгрыш пригласительных на концерт.

 
Служба новостей , 18.09.2018, 10:33

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Комментарии

Горожанин18 сентября 2018, 11:38
своих чмьiрей хватает
0
4
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Горожанин18 сентября 2018, 11:39
Чо за фарафон еще?
0
1
Согласны с автором?
Горожанин18 сентября 2018, 11:49
Кто эти все болезные? И в каком городе день открытых дверей в дурдоме? И самое главное-они ведь кем-то востребованы. И ну надо же, сам охумитрон заценил...
0
3
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Горожанин18 сентября 2018, 11:58
Сколько мне заплатят, если я пойду на его концерт?
0
0
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Горожанин18 сентября 2018, 11:59
Кто *ля?! Откуда вы беретесь, вечно ноющие рэперы?
0
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