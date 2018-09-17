В туалете колонии под Казанью был найден повешенным убийца

В Зеленодольском районе Татарстана в колонии в поселке Нижние Вязовые был найден повешенным 24-летний заключенный, информацию источника ProKazan.ru подтвердили в пресс-службе УФСИН по РТ.

По предварительным данным, уроженец Мамадышского района был найден мертвым в туалете около полуночи 15 сентября.

- Он висел на сливном бачке, смерть наступила от удушения, - сообщили ProKazan.ru.

В УФСИН отметили, что ведется проверка данного случая.

Отметим, что заключенный был осужден в 2013 году в Мамадыше местным судом на 9 лет лишения свободы в колонии за убийство и грабеж.