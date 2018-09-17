В Татарстане более 4 тысяч жительниц получат пособие на первенца

В Татарстане 4025 жительниц республики получат пособие на первого ребенка. Об этом сообщили в министерстве труда, занятости и социальной защиты РТ.

Так, размер пособия в этом году составляет 8490 рублей — это величина прожиточного минимума для детей, установленного в республике за 2 квартал 2017 года.

Напомним, право на ежемесячную выплату имеют женщины, которые родили или усыновили ребенка после 1 января 2018 года. При этом доход семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в республике.

Чтобы получить пособие, женщинам необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства и предоставить свидетельство о рождении ребенка, справки о доходах семьи за год.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане женщинам, которые проживают в сельской местности, будут платить от 50 до 100 тыс рублей за рождение ребенка. Выплаты будут производиться в целях повышения рождаемости. Так, согласно постановлению, женщинам младше 25 лет выплатят 50 тыс рублей за рождение первого ребенка. А женщинам младше 29 лет выплатят 100 тыс рублей при рождении третьего ребенка.