В Казани 17-летняя студентка Банковской школы воткнула нож в спину парню на вечеринке

В Казани на съемной квартире по улице Патриса Лумумбы 17-летняя студентка местной банковской школы ударила на вечеринке ножом в спину 20-летнего парня из Арского района. Информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

Предварительно, в ночь на 14 сентября парень с девушкой выпивали в квартире, которую он снимал, около 5 часов утра они поругались.

- Девушка ударила знакомого ножом в спину, в результате он получил серьезную травму, его госпитализировали, - сообщили ProKazan.ru.

Сотрудники полиции задержали девушку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью". Также в Следственном комитете выясняют причины, из-за которых случилось нападение.