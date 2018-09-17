Винтажный кумган, автограф Роналду и биткойны: 10 необычных вещей, которые продают казанцы

ProKazan прошерстил популярный сайт объявлений Avito в поисках самых нестандартных и странных предложений

На казанском сегменте Avito больше 800 тысяч объявлений. Помимо машин, квартир, микроволновок и котят горожане пытаются найти новых владельцев и для очень самобытных товаров.

1. Автограф Роналду

Автограф знаменитого футболиста, полученный еще на Кубке Конфедераций, казанцы продают за 100 000 рублей. На фотографиях – трогательный момент встречи с кумиром со всех ракурсов и, как результат, подпись Криштиану на детской футболке. То ли планы мальчика и его родителей разошлись, то ли маленький фанат и сам решил, что хлеб насущный важнее детской мечты.

2. Индийские павлины

На индийских синих павлинов автор объявления не стал вешать ценник – стоимость договорная. Птицам 2 года и, судя по виду, оба – самцы. Надеемся, экзотические питомцы не попадут в плохие руки.

3. Зубы мамонта

Цена на останки древних животных – тоже договорная. На фотографиях фрагменты разных форм и размеров, а в описании владелец признается, что в наличии у него – больше 100 килограммов зубов.

4. Сувенирные биткойны

Курс биткойна сейчас – больше 400 тысяч рублей. А вот такую сувенирную криптовалюту (да, сочетание странное) может позволить себе каждый. По «закупочной», как сказано в описании, цене – всего 80 рублей. Автор очень просит: без сдачи – похоже, всю мелочь вложил в биткойны.

5. Вражеские газеты

«Никакой пропаганды! Исключительно в качестве антуража эпохи, в коллекцию», – пишет владелец номера немецкой газеты «Фолькишер Беобахтер» за 1941 год и обращает внимание на то, что все запрещенные символы на фото закрашены для соблюдения закона. Раритет для изучения того, как Германия подавала в прессе свой взгляд на события Второй Мировой, казанец готов отдать за 650 рублей. Бонусом – много известных персоналий, событий, тогдашняя реклама Audi, VolksWagen, Siemens.

6. Портрет президента

Полуметровой ширины портрет Рустама Минниханова в необычном образе казанцам предлагают приобрести за 10 000 рублей. Никакой полиграфии – ручная работы, холст, масло. А на заказ могут и вас написать в виде французского аристократа или древнегреческой богини.

7. Газовая заправка

В разделе «готовый бизнес» немало самых разных предложений. Среди автосервисов, интернет-магазинов и салонов красоты нашлась и целая сеть газозаправочных станций. Правда, сеть – это две заправки, и находится все это в Чувашии. Зато за 3 миллиона рублей будущему покупателю обещают вместе с АГЗС штат работников, поток клиентов и стабильный доход.

8. Берег озера

Берег озера в Марий Эл казанцам предлагают приобрести в качестве инвестпроекта за 2 миллиона рублей. Участок 426 соток с электричеством и газом подойдет под базу отдыха, санаторий, оздоровительный комплекс, пансионат, коттеджный поселок, усадьбу или имение, делятся идеями авторы объявления.

9. Царская кружка

Того, кто будет пить пиво из этой кружки, никто не сможет назвать алкоголиком и тунеядцем. По крайней мере, он заработал на эту красоту. Пивную кружку 1740-х годов с резной крышкой из серебра 84 пробы продают за 22 000 рублей.

10. Кумган за 25 000 рублей

Этот кувшин для гигиенических целей (мусульманский аналог биде) из белого благородного металла – родом из начала прошлого века. Вряд ли купивший его за 25 тысяч действительно поставит этот раритет уборную, хотя – красиво жить не запретишь.