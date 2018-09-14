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Стало известно, на чьей свадьбе около Казани пел Филипп Киркоров

Стало известно, на чьей свадьбе около Казани пел Филипп Киркоров
16+
Фото: скриншот

Стало известно, чья свадьба прошла в минувшие выходные на курорте "Свияжские Холмы", выяснилось, что там вышла замуж младшая дочь гендиректора ПСО "Казань" Равиля Зиганшина. Об этом сообщает "Вечерняя Казань".

Вели праздник Екатерина Скулкина и Дмитрий Хрусталев, на сцене выступали популярные музыканты Филипп Киркоров, Ани Лорак и рэпер L’One. 

По информации из открытых источников, гонорар Киркорова за выступление начинается со 100 тысяч евро, Ани Лорак берет за выступление 30 тысяч евро.

Напомним, роскошная свадьба завершилась праздничным фейерверком.

N. Vildanov, 17.09.2018, 15:28
Тэги: Отношения
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Комментарии

Гелиотроп17 сентября 2018, 15:32
Тошнит. Больным детям, на хосписы собираем всем миром, а тут с жиру бесятся, продажные т*ари.
Лучший комментарий
0
90
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Горожанин17 сентября 2018, 15:41
Раньше в ханстве было принято в такие торжественные дни устраивать праздник для жителей города, одаривать их подарками и угощениями, чтобы так сказать это событие обросло доброй энергией, а теперь только в свой карман и негатив. Сделал бы доброе дело, оплатил бы весь транспорт народу на месяц. Киркоров приехал-уехал, сказал дежурные фразы, а жители города от души бы пожелали молодым счастья. Но увы...
2
23
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Денис17 сентября 2018, 15:43
интересно, если революция внезапно наступит, сумеет сьбаться или нет?
0
18
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Горожанин17 сентября 2018, 15:49
Вот где деньги , которые недоплачивают работникам . В руках сотни непуганых...
0
18
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Горожанин17 сентября 2018, 15:52
Прокуратуре проверить доходы. Вот оно, теневое мошенничество
0
15
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Горожанин17 сентября 2018, 15:53
В ответ на комментарий пользователя
интересно, если революция внезапно наступит, сумеет сьбаться или нет?
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Успеет. Такие всегда успевают, к сожалению.
0
11
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Горожанин17 сентября 2018, 15:54
В ответ на комментарий пользователя
интересно, если революция внезапно наступит, сумеет сьбаться или нет?
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А чо-чо там с Салават Купере и Самарским стадионом? Достроил? Успел? Или вот избушки вдоль миллениума - когда доделает?
0
11
Согласны с автором?
Горожанин17 сентября 2018, 15:56
А откуда у Зиганшина столько денег?
0
12
Согласны с автором?
Стас17 сентября 2018, 16:01
Выпендреш!
0
2
Согласны с автором?
ФАНИС17 сентября 2018, 16:02
Если Развидутся Молодые.Я Посмеюсь...
2
4
Согласны с автором?
Горожанин17 сентября 2018, 16:04
Люди еле выживают со слезами на глазах, а Зиганшины позволяют себе так издеваться наб обычным народом...
0
12
Согласны с автором?
Зиганшин17 сентября 2018, 16:08
В ответ на комментарий пользователя
Если Развидутся Молодые.Я Посмеюсь...
Развернуть
Дурак, за твой счет гуляем, и новую свадьбу за твой счет справим
0
3
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Ага17 сентября 2018, 16:10
В ответ на комментарий пользователя
Раньше в ханстве было принято в такие торжественные дни устраивать праздник для жителей города, одаривать их подарками и угощениями, чтобы так сказать это событие обросло доброй энергией, а теперь только в свой карман и негатив. Сделал бы доброе дело, оплатил бы весь транспорт народу на месяц. Киркоров приехал-уехал, сказал дежурные фразы, а жители города от души бы пожелали молодым счастья. Но увы...
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Не пори чушь! На протяжении всей истории человечества был такой расклад- кто-то шиковал за счёт быдла.
0
2
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Горожанин17 сентября 2018, 16:11
Татарстанское гадство.
0
5
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Горожанин17 сентября 2018, 17:13
В ответ на комментарий пользователя
Если Развидутся Молодые.Я Посмеюсь...
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Вот они последствия усиленного изучения татарского
0
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