Стало известно, на чьей свадьбе около Казани пел Филипп Киркоров

Стало известно, чья свадьба прошла в минувшие выходные на курорте "Свияжские Холмы", выяснилось, что там вышла замуж младшая дочь гендиректора ПСО "Казань" Равиля Зиганшина. Об этом сообщает "Вечерняя Казань".

Вели праздник Екатерина Скулкина и Дмитрий Хрусталев, на сцене выступали популярные музыканты Филипп Киркоров, Ани Лорак и рэпер L’One.

По информации из открытых источников, гонорар Киркорова за выступление начинается со 100 тысяч евро, Ани Лорак берет за выступление 30 тысяч евро.

Напомним, роскошная свадьба завершилась праздничным фейерверком.