Под Казанью за взятку в 30 тыс рублей задержали двух братьев, работающих в колонии

В Пестречинском районе Татарстана в колонии №3 задержали двух братьев, которых подозревают в получении взятки. Информацию СМИ подтвердил источник ProKazan.ru.

По предварительным данным, в июне этого года 32-летний старший оперуполномоченный оперативного отдела колонии и его 30-летний младший брат, работающий на должности младшего инспектора отдела безопасности, за взятку в 30 тысяч рублей помогли осужденному пронести на территорию колонии сотовый телефон.

Об этом стало известно после проверки МВД, отдела собственной безопасности УФСИН и Следственного комитета.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки", оба брата 15 сентября были отправлены под домашний арест.