Блоги ProKazan.ru: о том, как тяжело попасть к онкологу по всем правилам

В этой рубрике мы пишем о том, что нас волнует, и то, что не может быть опубликовано в новостном материале. Сегодня главная по рубрике «Блоги» - корреспондент портала ProKazan.ru Ольга Плешкова

Как часто вы слышали о том, что рак излечим на ранних стадиях? Что необходима своевременная диагностика? Что при подозрении медлить нельзя, и надо обращаться к врачу? Думаю, все знают эту прописную истину. Но я хочу рассказать о своем опыте посещения онколога. Спойлер: не все так радужно, и иногда поставленные условия могут дорого тебе обойтись.

Все началось с того, что месяц назад я сильно сгорела на солнце. Я не валялась на пляже или солярии, просто из-за приема антибиотиков кожа стала сверхчувствительной к ультрафиолету. 20 минут пешего пути из пункта А в пункт Б хватало, чтобы сделать из каждого сантиметра открытых участков тела жареную курочку. Коллеги шутили, что не загорают так за неделю в Турции, а я брала отгулы и обмазывалась пантенолом, пытаясь облегчить боль.

Спустя месяц я заметила подозрительное: родинка на правом плече увеличилась в размерах и почернела. Зная о своей предрасположенности к меланоме, времени терять не стала и отправилась к онкодерматологу в кожно-венерологический диспансер. Доктор, изучив родинку, рекомендовала немедленно удалить, и выписала направление к онкологу с пометкой «Cito!» (на латыни - срочно). Сама, сказала, удалить не может, нужна операция и обязательная биопсия.

Меланома - одна из самых опасных злокачественных опухолей. Этот тип рака имеет большую склонность к ранним метастазам. Врачи говорят, что выявленное на ранних стадиях заболевание поддается лечению в 97% случаях. Но если упустить время, человек может «сгореть» за несколько месяцев.

И вот тут начался футбол.

Выписанное мне направление в городском онкоцентре имело статус филькиной грамоты. Сначала меня просто отправляли из кабинета в кабинет, а затем вынесли вердикт, что могут принять только платно. Ситуация осложнялась тем, что прописана я в другом регионе. И я бы прошла платный прием, да только в кошельке не оказалось нужных 6 тысяч рублей.



Очередь в кабинет платных услуг в онкоцентре

Квест на получение направления

Добиться квоты я попыталась в поликлинике. Изучив направление из кожвена, в регистратуре сначала заявили, что не могут записать к онкологу по причине, что его там просто нет. Я проверяла - записаться через госуслуги к онкологу действительно невозможно.

Затем мне предложили решить вопрос с некой медсестрой. После рассказа о необходимости приема, меня сначала завалили требованием принести необходимые справки о прохождении флюорографии и гинеколога. Без этих справок не то чтобы попасть к врачу, а записаться на прием к онкологу оказалось невозможным.

Медсестра, видя серьезность моих намерений, заверила, что сейчас же запишет меня на прием, при условии, что я принесу необходимые справки. Она взяла мой телефон, обещав перезвонить и сообщить о дате приема. Документы были собраны в течение двух часов, и я принесла их в поликлинику. И что вы думаете? Конечно же, никто и не собирался записывать пациента на прием. Медсестра преспокойно уходила, я выловила ее буквально в коридоре, уже в верхней одежде. После упрека о невыполненном обещании, она вернулась в кабинет.

Не знаю, сколько времени она вбивала мои данные, но казалось, что очень долго. Девушка уверяла, что система меня не видит, а значит, я не привязана к этой поликлинике. Что было совершенно невозможным, я привязана именно туда. «Ну не записывает!» - отвечала она мне. Не знаю, что я должна была ответить, видимо, «ну нет так нет, приду в следующий раз»? Примерно через 30 минут запись появилась - ближайшее окно 18 сентября.

Расчет по дням

На самом деле, сидя там, я уже понимала, что приема мне не видать. Простейшая математика: 10 дней ждать приема онколога, который должен дать квоту в онкоцентр. Допустим, в онкоцентр я тоже попаду не сразу, ориентировочно это те же 10 дней. Дня 2 потрачу на сдачу необходимых анализов. Затем 10 дней ждать результатов гистологии. Итого, около 32-35 дней. Больше месяца драгоценного времени, нервов и спокойного сна.

Я уже строила в голове планы, где найти чертовы 6 тысяч, учитывая, что мой бюджет полностью расписан. В этот момент я через знакомых смогла найти человека, который договорился о моем приеме у хирурга-онколога. На следующий день меня принял врач, а еще через день провели операцию. Я очень благодарна людям, которые откликнулись на призыв о помощи, и еще больше благодарна врачу, который нашел в своем графике окно и принял меня безвозмездно. Все эти люди проявили человечность, вопреки прописанным правилам.

Таков порядок

Я понимаю, что все эти «поди туда, собери справки, подожди» - это порядок. Понимаю, что медики действуют по инструкции. Наверное, у нас действительно очень мало онкологов, а людей много, и всех принять просто не получается. Нам везде говорят о необходимости раннего диагностирования заболеваний, но попасть на прием без знакомств, без лишних денег, лично у меня, не получилось. А ведь я человек, у которого есть силы помотаться по больницам, не старенькая бабушка, не мать одного-двух-трех детей, которых не с кем оставить, и которые в силу своих состояний могут просто покорно ждать. Я добивалась, и пробить эту стену бюрократии не смогла. Формально все в рамках нормативов. Так же мне ответили и в Минздраве.

Мой взгляд, конечно, субъективен. Врачи лучше знают, играют ли роль эти нормативные 10-14 дней. Но представьте, что на моем месте могла оказаться, например, ваша мама? Или ваш ребенок? Любимый человек? Кто бы ждал?

А теперь у меня вопрос к читателям. Проходили ли вы когда-нибудь онкологов? Как попадали на прием, сколько пришлось ждать? И как это повлияло на дальнейшее лечение? Пожалуйста, давайте обойдемся без оскорблений, просто поделитесь своим опытом.