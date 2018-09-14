Минниханов выступит с посланием Госсовету РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов выступит с ежегодным посланием к Государственному совету РТ 24 сентября, об этом стало известно сегодня на заседании президиума Госсовета РТ.

Минниханов расскажет о ситуации в Татарстане, о внутреннем и внешнем положении республики. Послание будет зачитано в Государственном большом концертном зале им. Салиха Сайдашева, всего на мероприятии будет около 600 человек - главы районов, члены правительства, общественные деятели.

Напомним, в прошлом году Минниханов выступил с таким посланием 21 сентября. Тогда он, в частности, прокомментировал ситуацию с непродлением договора с Москвой.