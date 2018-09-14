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Синоптики о погоде на 17 сентября: столицу РТ ждут гроза и порывы ветра

Синоптики о погоде на 17 сентября: столицу РТ ждут гроза и порывы ветра
16+
Фото: Гидрометцентр РТ

Сегодня, 17 сентября, в Казани ожидается переменная облачность. Утро обойдется без осадков, температура воздуха составит  +12..+14˚. Однако днем в город придет дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный, при грозе сильный, порывами до 18 м/с. Максимальная температура воздуха +19..+21˚, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Ольга Плешкова, 17.09.2018, 06:28
Тэги: Погода
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Комментарии

Горожанин17 сентября 2018, 07:28
Утро и дождь....
0
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гаптулла17 сентября 2018, 08:01
опять обманывают
0
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