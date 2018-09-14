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Журналист Сергей Доренко о ситуации с бугульминским бизнесменом: “Это глупость закона”

Журналист Сергей Доренко о ситуации с бугульминским бизнесменом: “Это глупость закона”
16+
Фото: YouTube

Ситуацию с убийством грабителей бугульминским предпринимателем обсудили в эфире радио  Говорит Москва». Журналист Сергей Доренко сравнил историю с фильмом “Один дома”: человек защищал свой дом, и не должен был оценивать, кто из нападающих его убьет.

- Вы понимаете, человек в состоянии подобного стресса способен на невероятные вещи. Вы понимаете, что один удачный удар первому, и ты просто уже один на один со вторым. Если ты один на один со вторым… Например, первого пистолет. И вот один удачный удар, например, вырубает первого. Ты один на один со вторым, у которого нет пистолета, который просто с голыми руками. В своем доме, это же твой дом.

Вспомните фильм «Один дома». Это же твой дом. Дом за тебя. Ты же в своем доме. И ты уже один на один с человеком, у которого нет оружия. Почему его не вырубить? Другое дело, что русский закон, в отличие от американского, португальского например, я уже приводил пример, и многих других стран запрещает тебе… Как бы в этот момент угроза исчезла типа, ты должен второму сказать: ну, братан, давай.

- Господин, не хотите ли покинуть мой дом? - саркастически высмеяла ситуацию его собеседник.

- Русский закон такой: в тебя стреляют — ты оружием более низкой опасности можешь обороняться. Например, в тебя стреляют, и ты бьешь его в сердце ножом — это нормально. Но с этого момента, например… А пистолет отброшен в сторону, не представляет опасности. С этой секунды против тебя второй разбойник, второй человек, у которого нет ни ножа, ни пистолета. А ты с ножом.

То есть ты мог ему просто сказать: Иван Иванович, вы идите, а я пока полицию вызову. А ты убиваешь второго, и здесь, с точки зрения русского закона, безусловно, ошибка, ведь у него не было ни ножа, ни пистолета, ни намерения тебя убить. Значит, ты превысил пределы самообороны. Вот это глупость (извините, это моя оценка) нашего закона, она все еще не решена, эта глупость по-прежнему торжествует.

Напомним, что в Бугульме предприниматель зарезал ножом двоих грабителей, которые забрались в его дом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье “Превышение допустимых мер самообороны”. Прокуратура дело закрыла, однако СК намерен добиться возобновления расследования.

Ольга Плешкова, 16.09.2018, 13:28
Тэги: Скандалы
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Комментарии

Горожанин16 сентября 2018, 13:42
Хорошо, пусть все убивают непрошенных гостей, прокуратура дала белый свет на подобные убийства!
6
17
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Горожанин16 сентября 2018, 13:45
В ответ на комментарий пользователя
Хорошо, пусть все убивают непрошенных гостей, прокуратура дала белый свет на подобные убийства!
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Так может просто не вламываемся в чужие дома?
Или тебя возмутило, что тебе это запретят?
10
17
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Горожанин16 сентября 2018, 13:51
В ответ на комментарий пользователя
Хорошо, пусть все убивают непрошенных гостей, прокуратура дала белый свет на подобные убийства!
Развернуть
Я в свой дом чужих не звал придут со злом, тоже буду убивать и плевать что там дала или не дала прокуратура
6
10
Согласны с автором?
Горожанин16 сентября 2018, 13:55
Неудачное сравнение с фильмом "Один дома" . Как нам известно в доме было трое взрослых людей (бизнесмен, друг и жена).
3
12
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Горожанин16 сентября 2018, 14:07
У нас все не как у людей самозащита фактически запрещена как человек должен защищаться если не разрешают оружие дома хранил короткоствол при царе достаточно было справки от околоточного и иди в лавке покупай оружие значит царь больше доверял подданным , сейчас нельзя бандит он же человек а жертва она терпила а терпила должен терпеть кто его защитит сейчас почти везде стальные двери приедет полиция постоит у двери частная собственность и все людям как защищаться попробуй застрели нападающего и все почему во всем мире человек имеет право защитить свой дом а у нас когда убьют тогда приходите
12
6
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Горожанин16 сентября 2018, 14:08
В ответ на комментарий пользователя
Неудачное сравнение с фильмом "Один дома" . Как нам известно в доме было трое взрослых людей (бизнесмен, друг и жена).
Развернуть
Да всё удачно, это его дом. его семья, его собственность. Защищал, как умел, вот и всё.
5
7
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Горожанин16 сентября 2018, 14:09
В ответ на комментарий пользователя
Так может просто не вламываемся в чужие дома?
Или тебя возмутило, что тебе это запретят?
Развернуть
Да убивай ради Бога, никто и разбираться не будет, вот это дала понять наша прокуратура.
Лучший комментарий
6
21
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Горожанин16 сентября 2018, 14:10
Не только это закон глупый.
Сами люди, его применяющие какие-то психопаты - такое о них складывается впечатление.
Они как будто кайфуют от того что жизнь кому-то ломают. Причем тем, кто и так подвергся страшным потрясениям.
Многовато в этой системе людей с деформированной психикой (мягко сказать)
12
4
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Горожанин16 сентября 2018, 14:11
В ответ на комментарий пользователя
Да всё удачно, это его дом. его семья, его собственность. Защищал, как умел, вот и всё.
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Не факт что защищал. Не верю что тренер по фитнесу ( или там чего) нуждался в ограблении. Достаточно посмотреть в лицо пострадавшего, чтоб понять какого полета птичка...
4
13
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Горожанин16 сентября 2018, 14:12
В войне с Грузией 2008, агрессором признали Грузию, но запад обвинил Россию, в непропорционально примнённой силе!Господа!!! Победителей не судят!
0
3
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Горожанин16 сентября 2018, 14:15
Кто знает, кого предприятия генеральный директор из Казани был у него в гостях?
1
11
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Горожанин16 сентября 2018, 14:34
В ответ на комментарий пользователя
Не факт что защищал. Не верю что тренер по фитнесу ( или там чего) нуждался в ограблении. Достаточно посмотреть в лицо пострадавшего, чтоб понять какого полета птичка...
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Да, не правдоподобно.
2
9
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Горожанин16 сентября 2018, 14:40
В ответ на комментарий пользователя
Не факт что защищал. Не верю что тренер по фитнесу ( или там чего) нуждался в ограблении. Достаточно посмотреть в лицо пострадавшего, чтоб понять какого полета птичка...
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А ты Ванга? Чтоб по лицу вывод-то делать? Не знаю, как там с тренером, но тех которые к нему вломились - положил, и не фиг преследовать.
6
7
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Горожанин16 сентября 2018, 14:48
Живите своей жизнью и молитесь, что бы к вам и вашим близким не пришли в гости.
4
1
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Горожанин16 сентября 2018, 14:54
В ответ на комментарий пользователя
Живите своей жизнью и молитесь, что бы к вам и вашим близким не пришли в гости.
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Не придут. У нас красть нечего.
0
4
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Горожанин16 сентября 2018, 14:57
В ответ на комментарий пользователя
А ты Ванга? Чтоб по лицу вывод-то делать? Не знаю, как там с тренером, но тех которые к нему вломились - положил, и не фиг преследовать.
Развернуть
Ванга это все лишь имя. И не была та самая, о которой речь, хорошим экстрасенсом. Но и экстрасенсом быть не обязательно, чтоб понять хороший человек или нет. Он даже говорит, что не сожалеет, что не вызвал скорую, говорит, что хотел чтоб они умерли. По вашему нормалтная логика для нормального человека?
2
5
Согласны с автором?
Горожанин16 сентября 2018, 15:04
В ответ на комментарий пользователя
Так может просто не вламываемся в чужие дома?
Или тебя возмутило, что тебе это запретят?
Развернуть
Если ты к кому то зайдешь по делу (например с просьбой : вернуть долг) и тебя там убьют, будем считать тебя виноватым.
1
4
Согласны с автором?
Горожанин16 сентября 2018, 15:12
Доренко репльно дефективный чувак.
0
1
Согласны с автором?
Ага16 сентября 2018, 15:15
В ответ на комментарий пользователя
Если ты к кому то зайдешь по делу (например с просьбой : вернуть долг) и тебя там убьют, будем считать тебя виноватым.
Развернуть
За долгами, скорее всего, к бугульминцу и пришли. Разговора не получилось - это очевидно. И, неизвестно, кто первый нанёс удар.
1
2
Согласны с автором?
Горожанин16 сентября 2018, 15:15
В ответ на комментарий пользователя
Доренко репльно дефективный чувак.
Развернуть
Желаю тебе, чтоб к тебе вломились грабители.
И чтоб тебя посадили на крупный срок за попытку защититься
1
1
Согласны с автором?
Горожанин16 сентября 2018, 15:24
В ответ на комментарий пользователя
Ванга это все лишь имя. И не была та самая, о которой речь, хорошим экстрасенсом. Но и экстрасенсом быть не обязательно, чтоб понять хороший человек или нет. Он даже говорит, что не сожалеет, что не вызвал скорую, говорит, что хотел чтоб они умерли. По вашему нормалтная логика для нормального человека?
Развернуть
Про Вангу, здесь вопрос чисто риторический. И да, по-моему, это нормальная логика, защищающегося человека. А вот Ваша логика, скорее всего происходит от того, что в подобной ситуации Вам бывать не приходилось.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин16 сентября 2018, 15:30
В ответ на комментарий пользователя
Желаю тебе, чтоб к тебе вломились грабители.
И чтоб тебя посадили на крупный срок за попытку защититься
Развернуть
Или как получилось с певцом Михаилом Кругом.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин16 сентября 2018, 15:31
В ответ на комментарий пользователя
За долгами, скорее всего, к бугульминцу и пришли. Разговора не получилось - это очевидно. И, неизвестно, кто первый нанёс удар.
Развернуть
Ага,за долгами к бугкльминцу из самарской области.
0
0
Согласны с автором?

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