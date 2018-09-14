Журналист Сергей Доренко о ситуации с бугульминским бизнесменом: “Это глупость закона”

Ситуацию с убийством грабителей бугульминским предпринимателем обсудили в эфире радио Говорит Москва». Журналист Сергей Доренко сравнил историю с фильмом “Один дома”: человек защищал свой дом, и не должен был оценивать, кто из нападающих его убьет.

- Вы понимаете, человек в состоянии подобного стресса способен на невероятные вещи. Вы понимаете, что один удачный удар первому, и ты просто уже один на один со вторым. Если ты один на один со вторым… Например, первого пистолет. И вот один удачный удар, например, вырубает первого. Ты один на один со вторым, у которого нет пистолета, который просто с голыми руками. В своем доме, это же твой дом.



Вспомните фильм «Один дома». Это же твой дом. Дом за тебя. Ты же в своем доме. И ты уже один на один с человеком, у которого нет оружия. Почему его не вырубить? Другое дело, что русский закон, в отличие от американского, португальского например, я уже приводил пример, и многих других стран запрещает тебе… Как бы в этот момент угроза исчезла типа, ты должен второму сказать: ну, братан, давай.

- Господин, не хотите ли покинуть мой дом? - саркастически высмеяла ситуацию его собеседник.

- Русский закон такой: в тебя стреляют — ты оружием более низкой опасности можешь обороняться. Например, в тебя стреляют, и ты бьешь его в сердце ножом — это нормально. Но с этого момента, например… А пистолет отброшен в сторону, не представляет опасности. С этой секунды против тебя второй разбойник, второй человек, у которого нет ни ножа, ни пистолета. А ты с ножом.



То есть ты мог ему просто сказать: Иван Иванович, вы идите, а я пока полицию вызову. А ты убиваешь второго, и здесь, с точки зрения русского закона, безусловно, ошибка, ведь у него не было ни ножа, ни пистолета, ни намерения тебя убить. Значит, ты превысил пределы самообороны. Вот это глупость (извините, это моя оценка) нашего закона, она все еще не решена, эта глупость по-прежнему торжествует.

Напомним, что в Бугульме предприниматель зарезал ножом двоих грабителей, которые забрались в его дом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье “Превышение допустимых мер самообороны”. Прокуратура дело закрыла, однако СК намерен добиться возобновления расследования.