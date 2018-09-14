«Бунтари». Из казанского зооботсада сбежали павлины и «это нормально»

Птицы время от времени устраивают побеги. Рекорд - до остановки Хади Такташ

Из казанского зооботсада сбежали павлины. Видео гуляющих птиц опубликовали в соцсетях.

На ролике запечатлены несколько павлинов рядом с проезжей частью. Впрочем, ведут себя птицы спокойно, на дорогу не выбегают. Голос за кадром назвал беглецов "бунтарями".

Как пояснили ProKazan.ru в казанском зооботсаду, такая ситуация неудивительна и совсем не страшна.

- Павлины содержатся полувольно, их не держат в клетках, - прокомментировала пресс-секретарь зооботсада Ильсия Валиева. - Поэтому иногда они сбегают. Это нормально, бывало, до остановки Хади Такташ доходили. Потом отгоняем обратно.