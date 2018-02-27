Бывший министр образования РТ объявлен главой Актанышского района

Экс-министр образования РТ Энгель Фаттахов возглавил Актанышский район. Об этом сообщает Актанышский информационно-редакционный центр.

Нового главу района выбрали после заявления от руководителя районного исполкома о досрочном сложении своих полномочий. Депутаты путем голосования выбрали нового руководителя - бывшего министра образования РТ, депутата Актанышского сельского поселения, секретаря местного отделения политической партии «Единая Россия» Энгеля Фаттахова.

Новый глава района уже приступил к своим обязанностям.

Справка

Энгель Фаттахов родился 12 июня 1961 года.

В 1983 году он окончил Казанский сельскохозяйственный институт по специальности инженер-механик.

С 1984 по 1998 год прошел путь от второго секретаря Актанышского РК ВЛКСМ до главы администрации района.

С января 2006 по сентябрь 2012 года — глава Актанышского муниципального района РТ.

С октября 2012 года — министр образования и науки РТ.

С 26 сентября 2013 года до декабря 2017 года — заместитель премьер-министра РТ — министр образования и науки РТ.

Кандидат технических наук. Женат, есть сын и две дочери.