Немецкий телеканал выпустил сюжет о проблеме преподавания татарского языка в школах

Федеральный телеканал Германии Deutsche Welle выпустил сюжет о проблеме преподавания татарского языка в школах РТ.

В видеосюжете говорится об авторской методике Лейсан Гараевой - изучении татарского языка через песни. Также в ролике снялись директор казанской школы «СОлНЦе» Павел Шмаков, который несмотря на запрет, сохранил в своей школе обязательный татарский язык, председатель общества русской культуры РТ Михаил Щеглов, экс-депутат Госдумы РФ Фандас Сафиуллин и школьники.

- То, что мечети расположены здесь рядом с церквями, выделяет Татарстан на фоне других регионов. Москве это никогда не нравилось. Поэтому в прошлом году президент РФ Владимир Путин сказал, что только русский язык должен быть обязательным, а татарский — нет. Это стало шоком для многих татар», — говорится в видеосюжете.

В конце сюжета дети исполняют песню о признании любви к своей культуре на татарском языке.