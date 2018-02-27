У игрока «Енисея» перед субботним матчем с «Рубином» из багажа пропала PlayStation 4

У нападающего "Енисея" Дарко Бодула, который вместе с командой прилетел на субботний матч с "Рубином", из багажа пропала игровая приставка PlayStation 4. Об этом в твиттере сообщил пресс-атташе красноярского клуба Станислав Меркис.

По его словам, команда летела в Казань из Домодедово рейсом авиакомпании S7 Airlines. В клубе решили написать заявление по данному факту в полицию.

Напомним, матч состоится сегодня в 14:00 на "Казань арене", его покажут по "Матч ТВ". Аналитики считают "Рубин" фаворитом. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.65. На победу "Енисея" можно поставить за 6.50, на ничью — за 3.30.