Рустам Минниханов: следующий год будет напряженным

Президент Татарстана Рустам Минниханов накануне на совещании в Доме правительства РТ предупредил чиновников, что следующий год ожидает быть напряженным, при этом предложив не пугаться этого.

- Проделана огромная работа. Я сам несколько раз с министром финансов встречался... Понятно, что формирование бюджета идет по определенным нашим нормативам и стандартам. Наверное, не все расходы учтены. Но самое главное – мы сохранили все наши подходы, плюс мы сохраняем все наши программы, которые реализованы, в том числе в этом году.



Но вы должны четко понимать, что принято ряд законодательных решений, которые ухудшают доходную базу нашего бюджета. Это движимое имущество, это по акцизам ряд подходов. Мы работаем с нашими федеральными коллегами в части того, чтобы получить компенсацию. Но это достаточно серьезные суммы.



Поэтому следующий год будет напряженный. Это не в плане того, что я вас пугаю. Но поставленная задача – существующие программы сохранить! Кроме этого, есть 13 программ, согласно указу, и определенная часть там, 19% — это наше софинансирование. Я считаю, что нам необходимо будет мобилизовать определенные суммы для реализации указов президента России, - заявил на заседании Минниханов.

Отметим, ранее Минниханов выступал с похожим предупреждением в 2016 году.

На заседании стало известно, что бюджет Татарстана на 2019 год сверстан исходя из того, что нефть будет стоить 63,4 доллара за баррель, а доллар — 63,2 рубля, с учетом его роста до 68 рублей в 2024 году.

Основной источник дохода бюджета Татарстана — налоги на прибыль и имущество, за 8 месяцев этого года в консолидированный бюджет республики мобилизовано налоговых и неналоговых доходов в сумме 178,6 млрд рублей. Общий объем налоговых и неналоговых доходов на 2019 год прогнозируется в размере 251,2 млрд рублей, на 2020 год — 255,7, на 2021 год — 263,1 млрд рублей.

Расходная часть консолидированного бюджета без учета федеральных средств на 2019 год спрогнозирована в объеме 255,3 млрд рублей, в 2020 году — 260,3, в 2021 году — 268,4 млрд рублей. Бюджет будет социально ориентированным, расходы на эту сферу вырастут на 7,8%.

На что потратят средства в бюджете

«Образование» — 75,0 млрд рублей;

«Здравоохранение» — 58,6 млрд рублей;

«Национальная экономика» — 38,3 млрд рублей;

«Социальная политика» — 34,5 млрд рублей;

«Общегосударственные вопросы» — 16,6 млрд рублей;

ЖКХ — 9,6 млрд рублей;

«Культура и кинематография» — 9,6 млрд рублей;

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» — 1,5 млрд рублей;

«Физкультура и спорт» — 1,5 млрд рублей;

СМИ — 1,41 млрд рублей;

«Охрана окружающей среды» — 558 млн рублей;

«Обслуживание государственного и муниципального долга» — 544 млн рублей.