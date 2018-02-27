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Рустам Минниханов: следующий год будет напряженным

Рустам Минниханов: следующий год будет напряженным
16+
Фото: prav.tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов накануне на совещании в Доме правительства РТ предупредил чиновников, что следующий год ожидает быть напряженным, при этом предложив не пугаться этого. 

- Проделана огромная работа. Я сам несколько раз с министром финансов встречался... Понятно, что формирование бюджета идет по определенным нашим нормативам и стандартам. Наверное, не все расходы учтены. Но самое главное – мы сохранили все наши подходы, плюс мы сохраняем все наши программы, которые реализованы, в том числе в этом году.

Но вы должны четко понимать, что принято ряд законодательных решений, которые ухудшают доходную базу нашего бюджета. Это движимое имущество, это по акцизам ряд подходов. Мы работаем с нашими федеральными коллегами в части того, чтобы получить компенсацию. Но это достаточно серьезные суммы.

Поэтому следующий год будет напряженный. Это не в плане того, что я вас пугаю. Но поставленная задача – существующие программы сохранить! Кроме этого, есть 13 программ, согласно указу, и определенная часть там, 19% — это наше софинансирование. Я считаю, что нам необходимо будет мобилизовать определенные суммы для реализации указов президента России, - заявил на заседании Минниханов.

Отметим, ранее Минниханов выступал с похожим предупреждением в 2016 году

На заседании стало известно, что бюджет Татарстана на 2019 год сверстан исходя из того, что нефть будет стоить 63,4 доллара за баррель, а доллар — 63,2 рубля, с учетом его роста до 68 рублей в 2024 году.

Основной источник дохода бюджета Татарстана — налоги на прибыль и имущество, за 8 месяцев этого года в консолидированный бюджет республики мобилизовано налоговых и неналоговых доходов в сумме 178,6 млрд рублей. Общий объем налоговых и неналоговых доходов на 2019 год прогнозируется в размере 251,2 млрд рублей, на 2020 год — 255,7, на 2021 год — 263,1 млрд рублей.

Расходная часть консолидированного бюджета без учета федеральных средств на 2019 год спрогнозирована в объеме 255,3 млрд рублей, в 2020 году — 260,3, в 2021 году — 268,4 млрд рублей. Бюджет будет социально ориентированным, расходы на эту сферу вырастут на 7,8%.

На что потратят средства в бюджете

«Образование» — 75,0 млрд рублей;
«Здравоохранение» — 58,6 млрд рублей;
«Национальная экономика» — 38,3 млрд рублей;
«Социальная политика» — 34,5 млрд рублей;
«Общегосударственные вопросы» — 16,6 млрд рублей;
ЖКХ — 9,6 млрд рублей;
«Культура и кинематография» — 9,6 млрд рублей;
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» — 1,5 млрд рублей;
«Физкультура и спорт» — 1,5 млрд рублей;
СМИ — 1,41 млрд рублей;
«Охрана окружающей среды» — 558 млн рублей;
«Обслуживание государственного и муниципального долга» — 544 млн рублей.

 

N. Vildanov, 15.09.2018, 09:59
Тэги: Рустам Минниханов
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Комментарии

Горожанин15 сентября 2018, 10:25
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Горожанин15 сентября 2018, 10:26
А меньше воровать не пробовали ?
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8
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Горожанин15 сентября 2018, 10:27
Вроде все правильно , но не увидел ни копейки, на поддержку многодетных семей? Разве они ни нужны государству?
2
2
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Горожанин15 сентября 2018, 11:01
Сколько они у власти, столько напряжение и существует. Они миллиардеры, а народ.котрыц честно работает, производя продукцию полезную и необходимую получает за труд копейки. И не конца не краю не видно. Лучше они для населения сделать ничего уже не смогут, таланта упрпвленца нет у них. Если только для себя что сейчас это все видят. Поэтому вывод.-зря хлеб.едят.
0
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Женя15 сентября 2018, 11:04
В ответ на комментарий пользователя
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Када дадут рублей на поезда казнь буа поезда дизил. Чтир 4 год нет
0
0
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Ага15 сентября 2018, 11:06
В ответ на комментарий пользователя
Валежник нам поможет
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В щавеле сила!
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5
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Бляхамуха15 сентября 2018, 11:29
Культуру и кинематографию, вообще убрать можно. Культуры у нас нет, а кино не снимают.
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4
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Ага15 сентября 2018, 11:43
В ответ на комментарий пользователя
Культуру и кинематографию, вообще убрать можно. Культуры у нас нет, а кино не снимают.
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Дык, на кино и не потратят. По карманам рассуют. Так же, как по другим статьям бюджета. А "напряжённым год" будет для них из-за того, что кормовую базу уменьшили, а красиво жить привыкли уже. Ещё и детки подросли.
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Горожанин15 сентября 2018, 12:09
А у нас с 14 года,какой год не напряженный?!если будет еще хуже,то стране значит хана...
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