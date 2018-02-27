В Казани освободили депутата Рушанию Бильгильдееву

Ранее ее госпитализировали из изолятора в связи с высоким давлением

В Казани накануне освободили председателя "Справедливой России" в РТ Рушанию Бильгильдееву, ранее она была госпитализирована из изолятора в связи с высоким давлением. Об этом сообщает "Бизнес Online".

- Как-то урегулировали, но давление высокое еще держится, - заявил ее адвокат.

При этом постановление об освобождении Бильгильдеевой было принято без каких либо ограничений — будь то подписка о невыезде или обязательство о явке. Следственный комитет не стал подтверждать это, лишь заявив, что следственные действия в любом случае пока проводить невозможно.

По данным издания, у нынешнего дела Бильгильдеевой, которую обвиняют в мошенничестве, весьма смутные перспективы - "во-первых, спор при желании вполне можно квалифицировать как гражданско-правовой", а во-вторых, сама депутат готова "деятельно раскаяться" и полностью возместить ущерб по делу. Соответственно, дело могут закрыть "по мировой".

- В-третьих, скандал с политическим душком невыгоден республике в целом. Бильгильдеева зарекомендовала себя как вполне удобный и прогнозируемый спарринг-партнер в выборном процессе. И казанский Кремль скорее заинтересован в ее сохранении во главе "Справедливой России", - говорится в сообщении.

Депутата подозревают в том, что она, являясь директором Агентства недвижимости "Пассаж", заключила договоры с 24 жителями Татарстана о покупке ими земельных участках в поселках Восточное Державино Лаишевского района, в деревне Студенцы Верхнеуслонского района, в поселке Радужный и поселке Новое Царицыно, а также проведении к ним коммуникаций (электричество, водоснабжение, газ), но не выполнила свои обязательства. Общий ущерб составил около 7 млн рублей.