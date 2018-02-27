Казанец собирает костюм Жeлезного человeка, работающий на водородном рeакторe

Алексeй Буркан уверен, что разработки позволят создать ему летательный аппарат, который решит проблему пробок в городе

Алексeй Буркан, вдохновленный героем комиксов, создает костюм Железного человека. Ролики, на которых он демонстрирует свои «суперспособности», собирают миллионы просмотров в Интернете.

Корреспондент газеты «Pro Город» побывал в секретной лаборатории на Кремлевской набережной и узнал, что скрывается за этими экспериментами: развлечение или серьезные научные разработки.

Алексей увлекался конструированием с детства. Все школьные тетрадки и дневники были исписаны всевозможными чертежами, а любимой игрушкой стали разноцветные кубики «Лего».

— Представляете, выпускной год, все мои одноклассники встречаются с девчонками, а я в детский конструктор «играю», — рассказывает Алексей.

После школы он решил поступать в КАИ, но выбор пал на гуманитарную специальность, а не техническую. Так получилось. Но со своей мечтой изобрести что-то, способное изменить мир, Алексей не расставался.

В свободное от учебы время парень искал экономичный способ получения водородного топлива. Дешевая энергия была бы востребована во всех сферах жизни, обеспечив технологический прорыв, который открывал новые перспективы для изобретателей.

— Примерно год назад я решился и показал свои разработки преподавателям вуза. Они увидели потенциал в моих исследованиях и выделили помещение для работы. За полгода я превратил его в настоящую лабораторию.

Получив поддержку, Алексей решил усложнить задачу. Его преобразователь энергии должен быть мощным, но при этом компактным. Например, как у героя комиксов — Железного человека.

Как оказалось с супергероем из вселенной Марвел у казанца очень много общего.

— Когда я впервые посмотрел фильм о Железном человеке, я понял, что он единственный супергерой, который действительно может существовать в реальном мире. Он сам наделил себя суперспособностями за счет науки и техники. Его суперсила — мозг.

Именно поэтому, свой первый электролизер Алексей изготовил в форме знаменитого реактора, сияющего на груди Железного человека.

— В основе всех разработок — простой электролизер на прямом токе. Здесь нет ничего такого, чего не было бы в школьном курсе физики, — рассказывает Алексей о своем реакторе. — С его помощью мы можем разложить воду на водород и кислород.

Вслед за ректором, казанец создал другой элемент костюма киношного героя — репульсор, крепящийся на ладони.

— Я заливаю в свой реактор обычную воду, которая, после подачи напряжения, расщепляется на водород и кислород, — объясняет Алексей принцип действия костюма. — Смесь топливных газов поступает в репульсор на руке, где скапливается в баках, после чего его можно использовать. Например, для пальбы по банкам.

У Тони Старка в фильмах был помощник — искусственный интеллект по имени Джарвис. Алексей создал своего «Джарвиса» — робота, который помогает снимать ролики для Интернета. Видео экспериментов пользуется бешеной популярностью, собирая миллионы просмотров.

— Мой робот простой, умеет лишь вертеть «головой» и следить за моими перемещениями, направляя камеру смартфона. Когда появится искусственный интеллект, я создам себе более продвинутого помощника, который поможет мне с разработками.

А пока верным помощником Алексея стала его супруга Гузель. Поначалу девушка с опасением относилась к его опытам: был неприятный инцидент, когда супруг «взорвал» в квартире сто кубических сантиметров водорода. От громкого хлопка их той-терьер так испугался, что сделал лужу.

— А сейчас она меня поддерживает во всем и помогает, — смеется Алексей. — Она моя Пеппер Потс.

Несмотря на то, что Алексей частично воссоздал костюм железного человека, он признается, что создавать его точную копию он не планирует. К разочарованию фанатов супергероя.

— Моя цель — создать максимально компактный летательный аппарат для передвижения по городу, — продолжает Алексей. — Понимаю, вы решите, что я всего лишь фантазер. Но наука не стоит на месте. Я хотел бы, чтобы с пробками боролись за счет технологий, а не за счет решений вроде «давайте сделаем въезд в центр платным».

Костюм железного человека в фильме хорош тем, что позволяет его обладателю ощутить полет. Вот и Алексей хочет создать подобный аппарат. Это точно будет не реактивный ранец, так как им сложно управлять. Возможно, это будет летающая капсула с панорамными окнами.

А пока казанец демонстрирует свой костюм Железного человека всем желающим и даже дает возможность его примерить. Детвора в восторге: где еще тебе дадут возможность «пострелять» из руки, как в кино? А друзья и фанаты со всего мира задают один и тот же вопрос: когда парень соберет полный костюм и начнет летать?

— Я работаю над этим, — отвечает им Алексей.