Танцы жены главы Следственного комитета России под Казанью сняли на видео

В Лаишевском районе Татарстана в Сокуровской средней школе сегодня станцевала ректор Всероссийского государственного университета юстиции и жена главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина Ольга Александрова, об этом сообщается в Instagram района.

Ольга Александрова станцевала под песню "Распрягайте, хлопцы, коней" на церемонии открытия мемориальной доски в школе имени Державина.

Напомним, Ольга Александрова - это вторая жена Александра Бастрыкина. Она является кандидатом юридических наук, ректором Всероссийского университета юстиции Министерства юстиции Российской Федерации, до этого была директором филиала академии в Санкт-Петербурге. Бастрыкин владеет совместной с женой и двумя несовершеннолетними детьми квартирой площадью 224 кв.м., а также двумя дачами, общая площадь которых в сумме чуть более 430 кв. метров. Ольга Александрова в 2017 году заработала 4,64 млн рублей.