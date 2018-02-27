Двойная победа сборной России в Казани: лучшие моменты матча по регби-7

В Казани в четвёртый раз прошел этап Европейской гран-при серии по регби-7 среди женских команд. Сборная России показала отличную игру на турнире и порадовала болельщиков сразу двумя победами – помимо золотых медалей этапа чемпионата Европы россиянки стали первыми в общем зачёте турнира и защитили титул лучшей команды Старого Света.

Перед стартом казанского этапа чемпионата Европы российская команда была второй в рейтинге текущего сезона – на первой стадии турнира во французском Маркусси россиянки уступили всего одну попытку в финале хозяевам и остались с «серебром». Так что задача по защите титула чемпионок Европы чуть усложнилась: теперь подопечным Андрея Кузина необходимо было выигрывать этап в Казани как можно мощнее, чтобы опередить сборную Франции по дополнительным показателям. Команда справилась с этим безупречно – в группе россиянки не оставили никаких шансов сборным Португалии, Шотландии и Уэльса.

Выиграв квартет под литерой B, хозяева в четвертьфинале попали на команду Италии и не испытали никаких проблем: уверенная победа и выход в следующий круг. Там российских девушек ждали полячки, но и они не смогли ничего противопоставить – не положив ни одной попытки, польская команда потерпела поражение и пропустила сборную России в финал. В решающем матче вновь состоялось российско-французское противостояние, и гонимые трибунами хозяева не оставили сопернику ни шанса – счёт 34:5 прямое тому подтверждение. «Трехцветные» в итоге остались с «серебром» казанского этапа, а бронзовые медали взяла сборная Шотландии: регбистки с Британских островов обыграли в матче за третье место команду Польши.

Гигантское преимущество сборной России по ходу всего этапа сделало своё дело: Франция, которая привезла на турнир в Казани не основной состав, уступила-таки россиянкам первенство в общем зачёте чемпионата Европы.

Столица Татарстана является фартовой для российских регбисток уже второй год подряд – в 2017-м здесь же, на Центральном стадионе, девушки вернули себе звание чемпионок Европы после годичного перерыва. Защита титула выдалась непростой, но успешной: позади сборной России в общем зачёте остались команды Франции и Ирландии, которые завоевали «серебро» и «бронзу» турнира соответственно.