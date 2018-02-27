Метшин побывал в обновленном отделе полиции «Савиново» и осмотрел камеры для задержанных

Сегодня в Казани открылся обновленный отдел полиции "Савиново", в здании побывал мэр города Ильсур Метшин, который осмотрел кабинеты следователей, камеры для задержанных, дежурную часть. Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

Двухэтажное здание отдела полиции было построено в 1974 году, и до 1997 года в нем находился детский сад. Капитальный ремонт начался 22 мая 2017 года, а завершился минувшим летом. На ремонтные работы было затрачено 42,8 млн рублей, не считая переоснащения кабинетов новой мебелью и жалюзи.

Метшин заявил на церемонии открытия, что все - гости, участники, казанцы – остались в восторге от прошедшего летом Чемпионата мира по футболу, и Казань получила самые высокие оценки из уст президента ФИФА и руководства страны.

Глава МВД Татарстана Артем Хохорин подарил начальнику отдела полиции "Савиново" подполковнику полиции Айрату Каримову ключи от служебной "Лады Гранта", а Метшин передал подарочный сертификат на оргтехнику.

Кстати



По итогам 8 месяцев 2018 года на территории, обслуживаемой отделом полиции "Савиново", зарегистрировано 813 преступлений. Отмечается снижение тяжких и особо тяжких преступлений. Сократилось количество зарегистрированных преступлений против собственности: почти в 2 раза снизились вымогательства, разбойные нападения, кражи со складов, баз, магазинов и других торговых точек. Значительно снизился уровень уличной преступности.