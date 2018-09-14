Дубы-колдуны и печь-маяк: 7 мест в Казани и окрестностях для осенних фото на 1000 лайков

ProKazan.ru позаботился о том, чтобы ваши осенние фото получились интереснее, чем портрет в обнимку с ближайшим кленом

Вот-вот начнется золотая осень — лучшая пора для атмосферных фотосессий. Как писал Пушкин, «Очей очарованье!». Как скоро скажут инстаграмеры – «Сфоткай меня с листочком». Вот куда можно отправиться, чтобы сделать снимки поинтереснее.



1. Печищи

Волжские просторы, высокий причудливый берег, сохранившаяся печь 19 века, теперь больше напоминающая маяк. Добавить осеннюю погоду, и все для идеального фото в вашем распоряжении. К тому же обычно здесь не многолюдно.

До Верхнеуслонского района час езды на машине, но пока не закрылась навигация, можно добраться на «Омике» из речпорта, начав фотосессию еще с палубы.

2. Обсерватория им. Энгельгардта

В отличие от сверхпопулярного дендрария, здесь вам не помешают толпы отдыхающих. А фоном для фотографий станет не только желтая листва, но и здания начала 19 века.

Кстати, обсерватория может попасть в список ЮНЕСКО. А у вас уже будет фото со всемирным наследием.

Зеленодольский район, Октябрьский, ул. АОЭ д. 7



3. Дубовое поле в Раифе

В отличие от лиственных лесов, это место завораживает сочетанием простора и мощных деревьев. Дубы растут в нескольких метрах друг от друга, а для удачного фото можно попозировать на упавших ветвистых стволах.

Не доезжая до Раифского монастыря, по правой стороне.



4. Храм всех религий

Вместо ярких осенних деревьев – яркие купола. Но самое интересное – внутри, где туристов принимают не так давно. С фотокамерой можно пройти зал за залом, как в квесте, где за каждым следующим поворотом – что-то, стоящее внимания. Например, статуя Будды или картина в стиле конструктивизма во весь пол и стену.

Аракчинское шоссе, 4



5. Гипсовая гора в Аракчино

Самый популярный фотоспот этого лета среди казанцев. Отправиться туда осенью – тоже хорошая идея. Огромные белые (по соседству – гипсовый завод) в определенных ракурсах выглядят фантастически. А в теплой одежде могут сойти и за настоящую заснеженную вершину. Правда, вживую это место далеко не так впечатляюще.



Берег Волги, от Храма всех религий нужно идти в направлении от Казани.

6. Старый водозабор

Идеальное место для любителей заброшенных зданий. Старый казанский водозабор построен в конце XIX века. С воды его легко заметить по отдельно стоящей в воде башенке. А на острове – здание насосной станции из красного кирпича с длинным коридором. Он ведет к огромному бассейну с винтовой лестницей. Плюс: под этим фото кто-нибудь из ваших знакомых обязательно спросит, где это и как туда добраться.

Минус: добраться как раз непросто. Здание на острове, так что нужно нужна лодка или друг, который на ней прокатит.

Остров можно найти на картах в районе станции «Лагерная и СНТ «Водозабор», Кировский район

7. Берег у памятника воинам, павшим при взятии Казани

Если лодку вы все-таки не нашли, за речными пейзажами можно отправиться на берег Казанки. Осенью ивы и камыш смотрятся не менее интересно, чем леса. Сам памятник воинам, погибшим при взятии города, интересно получится на фото, если вам удастся к нему пробраться.

От парка «Кырлай» к Кировской дамбе.