В Нижнекамске мужчина пришел в школу с пистолетом

В Нижнекамске мужчина с пистолетом зашел в школу №27, об этом сообщает телеканал "Татарстан 24". Происшествие случилось сегодня примерно в 11 часов.

Мужчина зашел в школу с букетом цветов, чтобы, по словам охранников, поздравить ученицу старших классов. Он представился другом ее отца и оставил свои паспортные данные.

Мужчина вручил цветы школьнице, а затем показал ей пистолет со словами: "Будут обижать – получат". После этого он ушел из школы, а сотрудники образовательного учреждения сообщили об этом в полицию. Сейчас ведется проверка по данному случаю.