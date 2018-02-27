Пенсионерка из Зеленодольска, впервые получившая права в 78 лет, попала в ДТП

На остановке "Госбанк" ее "Матиз" столкнулся с "Газелью"

78-летняя жительница Зеленодольска, впервые получившая права всего несколько недель назад, попала в ДТП. Как сообщили читатели портала ProKazan.ru, в среду вечером на остановке "Госбанк" ее "Матиз" столкнулся с грузовой "Газелью".

Удар был слабым, поэтому обошлось без пострадавших. Машины также не получили повреждений.

- Меня оштрафовали на 500 рублей, за отсутствие знака аварийной остановки, - рассказала Мария Зеленкина. - Я не виновата в ДТП, поэтому бросать вождение не собираюсь и продолжаю набираться опыта.

Тем временем, мнения читателей разделились. Одни поддерживают пенсионерку, другие считают, что пожилые водители опасны за рулем.

В качестве примера, они приводят недавню историю из Казани, где 69-летний водитель отвлекся и насмерть сбил на переходе маму с ребенком.