В Казани наказали подростка, признанного виновным в организации «пенсионного» митинга

В Казани Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Авиастроительного и Ново-Савиновского районов оштрафовала 16-летнего подростка, которого признали виновным в проведении несанкционированного митинга против пенсионной реформы. Об этом сообщает "Интерфакс".

Выяснилось, что подросток находился среди участников митинга и держал в руках "средства наглядной агитации, схожее с флагом РФ". Он был оштрафован на 20 тысяч рублей по статье "Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия".

Так как у подростка нет пока доходов, деньги будут взысканы с родителей несовершеннолетнего.

Напомним, накануне представитель президента РТ Рустама Минниханов Лилия Галимова напомнила об участии в акции детей. "Как ни печально, в акцию были вовлечены молодые люди и даже несовершеннолетние. Действия правоохранительных органов продиктованы необходимостью соблюдения законности и правопорядка", - подчеркнула Галимова.

Акция прошла в воскресенье, в ней приняли участие около 500 человек. Сначала они собрались в сквере Тинчурина, а после устроили марш до казанского Кремля. Уже там начались задержания, после были осуждены 20 активистов, которые принимали участие в несогласованной акции против пенсионной реформы.