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В Казани наказали подростка, признанного виновным в организации «пенсионного» митинга

В Казани наказали подростка, признанного виновным в организации "пенсионного" митинга
16+
Фото: архив ProKazan.ru

В Казани Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Авиастроительного и Ново-Савиновского районов оштрафовала 16-летнего подростка, которого признали виновным в проведении несанкционированного митинга против пенсионной реформы. Об этом сообщает "Интерфакс".

Выяснилось, что подросток находился среди участников митинга и держал в руках "средства наглядной агитации, схожее с флагом РФ". Он был оштрафован на 20 тысяч рублей по статье "Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия".

Так как у подростка нет пока доходов, деньги будут взысканы с родителей несовершеннолетнего.

Напомним, накануне представитель президента РТ Рустама Минниханов Лилия Галимова напомнила об участии в акции детей. "Как ни печально, в акцию были вовлечены молодые люди и даже несовершеннолетние. Действия правоохранительных органов продиктованы необходимостью соблюдения законности и правопорядка", - подчеркнула Галимова.

Акция прошла в воскресенье, в ней приняли участие около 500 человек. Сначала они собрались в сквере Тинчурина, а после устроили марш до казанского Кремля. Уже там начались задержания, после были осуждены 20 активистов, которые принимали участие в несогласованной акции против пенсионной реформы. 

N. Vildanov, 14.09.2018, 10:10
Тэги: Суд
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Комментарии

Горожанин14 сентября 2018, 10:12
Почему так мало митингующих
2
13
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Горожанин14 сентября 2018, 10:22
В ответ на комментарий пользователя
Почему так мало митингующих
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Запуганные жертвы диктатуры.
Лучший комментарий
2
31
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горо14 сентября 2018, 10:26
Все ждут, что придет дядя и все сделает за них
2
16
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Горожанин14 сентября 2018, 10:31
В ответ на комментарий пользователя
Все ждут, что придет дядя и все сделает за них
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Тогда пусть не ноют. Все вполне заслуженно. Народ достоин своего правителя.
1
7
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин14 сентября 2018, 10:33
Выяснилось, что подросток находился среди участников митинга и держал в руках "средства наглядной агитации, схожее с флагом РФ".


Таки приравняли к нацистской символике? :-)
2
17
Согласны с автором?
Горожанин14 сентября 2018, 10:35
В ответ на комментарий пользователя
Анальные дебилята , подумайте о своем будущем имея такое настоящее , придет время дворником не устроитесь.
Развернуть
судьба твоя - пахать на дядю
и о другом не помышлять
:-P
2
9
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Горожанин14 сентября 2018, 10:37
Ржунемогу,подросток виновать в митинге:-D, у нас власть тупее тупых. Нужно всем народом выйти на митинги и свергнуть эту гнусную власти.
2
14
Согласны с автором?
Горожанин14 сентября 2018, 10:52
Сабитов камиль минахметович.призванные поднять пинсионеров в алиметиевском районе.
2
1
Согласны с автором?
Горожанин14 сентября 2018, 10:55
"Выяснилось, что подросток находился среди участников митинга и держал в руках "средства наглядной агитации, схожее с флагом РФ". Он был оштрафован на 20 тысяч рублей"

Вот до чего дожили! В России держание в руках флага России в публичном месте является тяжким преступлением, за которое арестовывают и штрафуют.
0
13
Согласны с автором?
Горожанин14 сентября 2018, 10:55
https://
0
3
Согласны с автором?
Горожанин14 сентября 2018, 11:14
https://
0
4
Согласны с автором?
Горожанин14 сентября 2018, 11:23
В ответ на комментарий пользователя
Ржунемогу,подросток виновать в митинге:-D, у нас власть тупее тупых. Нужно всем народом выйти на митинги и свергнуть эту гнусную власти.
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Если посмотреть, что говорили и сейчас говорят лидеры фракций в госдуме и депутаты, то видно невооружённым взглядом, как дурят население страны. Они походу в зеркала не смотрятся. А то бы увидили в нём ''Олега Попова.'' :-D
0
4
Согласны с автором?
Горожанин14 сентября 2018, 11:24
В ответ на комментарий пользователя
Ржунемогу,подросток виновать в митинге:-D, у нас власть тупее тупых. Нужно всем народом выйти на митинги и свергнуть эту гнусную власти.
Развернуть
А потом на голову кастрюлю и попрыгать, для закрепления результата.:-D
3
1
Согласны с автором?
Горожанин14 сентября 2018, 11:31
В ответ на комментарий пользователя
Ржунемогу,подросток виновать в митинге:-D, у нас власть тупее тупых. Нужно всем народом выйти на митинги и свергнуть эту гнусную власти.
Развернуть
Где собираться будет? Говори, вождь!
3
1
Согласны с автором?
Народ Бэээээээ14 сентября 2018, 11:35
В ответ на комментарий пользователя
судьба твоя - пахать на дядю
и о другом не помышлять
:-P
Развернуть
Но иногда чесать яйца
В носу чуток поковырять
0
0
Согласны с автором?
Горожанин14 сентября 2018, 11:51
В ответ на комментарий пользователя
Где собираться будет? Говори, вождь!
Развернуть
Чингачгук, племя тебе верит. Собери своих - Орлинвй глаз, Львиный коготь и других. Встречаемся у текилового дерева.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин14 сентября 2018, 11:52
В ответ на комментарий пользователя
Но иногда чесать яйца
В носу чуток поковырять
Развернуть
Никогда не унывай улыбайся
Хоть жизнь изменчива, как бл..дь.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин14 сентября 2018, 11:58
иди.оты, просто не имейте пенссчет и всё.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин14 сентября 2018, 12:02
В ответ на комментарий пользователя
Чингачгук, племя тебе верит. Собери своих - Орлинвй глаз, Львиный коготь и других. Встречаемся у текилового дерева.
Развернуть
Мы, 9-б, здесь власть!!
0
1
Согласны с автором?
Горожанин14 сентября 2018, 12:03
В ответ на комментарий пользователя
иди.оты, просто не имейте пенссчет и всё.
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А теперь служба опеки и попечительства может лишить родителей родительских прав запросто. Этого нарушения закона со штрафом будет достаточно.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин14 сентября 2018, 12:04
В ответ на комментарий пользователя
Мы, 9-б, здесь власть!!
Развернуть
В этой стране твоё место у параши.
1
1
Согласны с автором?
Горожанин14 сентября 2018, 12:06
Вильданов, зачем ты всё перевираешь? В заголовке он организатор, в статье участник. Ты дебил и не понимаешь разницу между этими двумя понятиями?
0
2
Согласны с автором?
Горожанин14 сентября 2018, 12:11
В ответ на комментарий пользователя
В этой стране твоё место у параши.
Развернуть
Моё место на баррикадах!
1
0
Согласны с автором?
Горожанин14 сентября 2018, 12:17
Примерно так всё начиналось...
0
0
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Нужно ли повышать пенсионный возраст?

До окончания голосования осталось:
Да, нужно!Можно повысить на 1-2-3 года, но не болееНет, надо оставить все, как есть
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Голосов: 186
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