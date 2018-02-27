Ак Барс Банк проводит дискуссионный семинар для клиентов – участников ВЭД

19 сентября в Казани состоится семинар «Бизнес без границ». Организаторами мероприятия выступают Ак Барс Банк и Торговый Дом «Tatarstan.international».

Семинар будет посвящен механизмам поддержки и развития внешнеэкономической деятельности и улучшению условий доступа предприятий на европейский рынок. Участникам также расскажут об особенностях соблюдения санкционных ограничений, принятых в Российской Федерации и в зарубежных странах.

Представитель «Tatarstan.international» даст консультацию о детальном планировании процесса экспорта товаров, поиске заказчиков, юридическом оформлении экспортных процедур, логистике транспортного обеспечения и пр. В рамках семинара состоится тренинг по продажам и переговорам по авторской методике Kybernetik & Neuro-Sales, который проведет Владимир Подлесс, лицензированный международный тренер по продажам, переговорам и маркетингу на территории Германии, спикер в экономической ассоциации BVMW Germany, торговой палаты IHK Germany, предприниматель и учредитель нескольких компаний. В завершении мероприятия пройдет круглый стол с участниками семинара.

Участие в мероприятии бесплатное. Регистрация по ссылке.