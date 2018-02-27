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Прокуратура закрыла дело, возбужденное в Бугульме на бизнесмена за убийство грабителей
16:20, сегодня29
Казань сегодня: закрытие дела бизнесмена, казанский Кремль о митинге и депутат в изоляторе
20:02, сегодня
Ак Барс Банк проводит дискуссионный семинар для клиентов – участников ВЭД
19:23, сегодня
В Казани снесут три многоквартирных дома
17:29, сегодня7
Как коммунальная служба может заботиться об окружающей среде?
Из Казани открываются рейсы в Тбилиси с билетами от 499 рублей‍
16:59, сегодня4
Представитель Минниханова прокомментировала акцию против пенсионной реформы в Кремле
15:59, сегодня51
СК о деле депутата Рушании Бильгильдеевой: она уже вернула 1,2 млн рублей
15:40, сегодня15
Жители Казани в опасности: город накрыло волной грабежей и разбоев
Шубы со скидкой 40 процентов: в Казани пройдет выставка-продажа Кировской Меховой Фабрики
15:31, сегодня
СК опубликовал видео из дома в Бугульме, где бизнесмен зарезал двух грабителей
14:59, сегодня20
Госжилфонд потребовал с ПСО "Казань" 1 млрд рублей‍. Возможно, за дома в "Салават Купере"
14:31, сегодня13
Топ-5 самых красивых террас и балконов в Казани
В декабре в Казани заработает новый мусорный полигон‍
14:19, сегодня3
Студенты из Татарстана сбежали от рабских условий труда в Крыму
13:54, сегодня29
В Казани возобновили движение одного из автобусных маршрутов
13:26, сегодня4
Конкурс ProKazan.ru и Виферон: пришлите рисунок и выиграйте до 5 тысяч рублей
"Этим свиней даже кормить нельзя". В Татарстане депутат прокомментировал школьное питание
12:42, сегодня25
Правила жизни 90-летнего казанского ветерана Великой Отечественной войны
12:00, сегодня25
В Казани задержали депутата Рушанию Бильгильдееву, ее отправили в изолятор
11:16, сегодня23
СМИ: Банки поднимут процент по ипотеке до 10,5% в течение года
11:11, сегодня9
В Татарстане хотят обанкротить две исправительные колонии
10:25, сегодня13
В Казани завели дело на депутата городской Думы Рушанию Бильгильдееву
09:44, сегодня16
Apple представила сразу три новых iPhone. Самый большой и бюджетный
09:25, сегодня16
В Бугульме завели дело на бизнесмена, убившего в своем доме двух грабителей
09:02, сегодня73
В Казани открылся Центр развития талантов Ак Барс Банка
08:00, сегодня5
Какие продукты больше всего подорожали в Казани за последние 4 года: список неожиданный
07:01, сегодня18
Казань сегодня: ответ пенсионера на Mitsubishi, убийство грабителей и ЧП с водой
20:28, 12.09.20185
Строительство ВСМ "Москва - Казань" может начаться уже в октябре
17:34, 12.09.201821
В Казани на улице Ершова появится сквер для погребения выдающихся людей‍
16:59, 12.09.201865
В Татарстане закрыли дело о самоубийстве слесаря, обвиненного в разврате
16:30, 12.09.201810
Минниханов ввел карантин по бешенству в деревне под Казанью
15:59, 12.09.201814
Соцсети: на Ибрагимова на "зебре", где сбили мать с девочкой, начали ставить светофор
15:19, 12.09.201832
В Казани 150 тысяч человек остались без холодной воды из-за ЧП
14:58, 12.09.201812
В Бугульме поймали третьего грабителя, выжившего при нападении на хозяина магазина
14:05, 12.09.201843
По 1000 - на линолеум, по 500 - на охрану. На что в школах Казани трясут деньги с учеников
14:00, 12.09.201832
В Минстрое России отложили вопрос о повторном использовании заброшенных могил‍
13:16, 12.09.201816
В Казани на день изменят маршруты трех автобусов
12:25, 12.09.201829
В Татарстане хозяин магазина убил двух грабителей, связавших его с женой
11:43, 12.09.201858
На экс-главу банка «Спурт» Евгению Даутову завели новое дело, ее обвиняют в мошенничестве
11:09, 12.09.201814
Идея для обеда: как мы ходили в хороший казанский ресторан и не оставили там всю зарплату
11:01, 12.09.201827
Не волнуйтесь: в Татарстане объяснили причину появления черных облаков
10:36, 12.09.201811
В четырех казанских поселках перекроют дороги‍
10:19, 12.09.20183
Пенсионер на Mitsubishi, насмерть сбивший маму и ребенка в Казани: "Я отвернулся..."
09:30, 12.09.2018131
В Татарстане депутаты хотят запретить шуметь днем
08:59, 12.09.201840
А вы это едите? Россияне рассказали, от каких продуктов готовы отказаться
07:01, 12.09.201822
Казань сегодня: смерть матери и дочери на "зебре", подробности падения с балкона и арест
20:17, 11.09.20188
Казань 10 лет назад: "заказ" киллеру родителей, сбитые насмерть дети и "липовые" справки
20:00, 11.09.201828
Минниханов подарит по 50 тысяч рублей лучшим чиновникам Татарстана
17:19, 11.09.201875
Появилось видео наезда на проспекте Ибрагимова, где насмерть сбили 10-летнюю школьницу
16:56, 11.09.201883
В Казани арестовали москвичей, перевозивших на Dodge 116 кг наркотиков‍
16:41, 11.09.201835
В Татарстане количество жилья, купленного по ипотеке, выросло на треть
16:11, 11.09.201813
В Минстрое России пообещали сократить срок летнего отключения горячей воды до 3 дней
15:42, 11.09.201811
В Казани Mitsubishi насмерть сбила 10-летнюю девочку
15:10, 11.09.201836
Кража 22 млн у депутата: против модели из Казани дал показания чеченец "Тимур"
14:35, 11.09.201817
190 стартапов претендуют на участие в корпоративном акселераторе ВТБ
14:24, 11.09.20186
В Казани начали строить дом с парком на крыше для медитации
14:11, 11.09.201810
В России водителям разрешат оплачивать штрафы со скидкой даже после «льготного» периода
13:24, 11.09.201815
СМИ: женщину, выпавшую с балкона по улице Чуйкова, запер в квартире ее друг
12:05, 11.09.201820
В Татарстане госслужащая на Renault устроила смертельное ДТП, где погиб 19-летний парень
11:25, 11.09.201812
В Татарстане член ОПГ «заработал» 3,6 млн рублей на Евровидении-2009
10:55, 11.09.201814
В КФУ нашли преподавателя, который 6 лет учил с поддельным дипломом
10:19, 11.09.201826
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Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
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Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
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50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
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Казань сегодня: закрытие дела бизнесмена, казанский Кремль о митинге и депутат в изоляторе

Казань сегодня: закрытие дела бизнесмена, казанский Кремль о митинге и депутат в изоляторе
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ProKazan.ru составил топ новостей за сегодня

Прокуратура закрыла дело, возбужденное в Бугульме на бизнесмена за убийство грабителей

В Бугульме прокуратура приняла решение закрыть уголовное дело, возбужденное на владельца магазина "Изобилие" 41-летнего Евгения Деданина, который убил двух грабителей в своем доме. О решении ведомства, принятом первым заместителем прокурора РТ Сергеем Старостиным, сообщается на официальном сайте.

В Казани снесут три многоквартирных дома

В Казани снесут три многоквартирных дом, которые были признаны аварийными, такие данные содержатся в сборнике элетронных документов мэрии.

Сносить будут дом №28 по улице Баженова, дом №9 по улице Железнодорожников и дом №15 по улице Также Димитрова. Собственники домов обязаны обеспечить снос и вывоз строительного мусора после этого.

Госжилфонд потребовал с ПСО «Казань» 1 млрд рублей‍. Возможно, за дома в «Салават Купере»

Государственный жилищный фонд Татарстана подал иск к ПСО "Казань", заявление поступило в Арбитражный суд 12 сентября.

Сумма исковых требований составляет 1 млрд 54 млн рублей. Заявление размещено в разделе "экономические споры по гражданским правоотношениям".

Представитель Минниханова прокомментировала акцию против пенсионной реформы в Кремле

Руководство Татарстана расценивает несогласованную акцию против пенсионной реформы, которую 9 сентября организовали в Казани сторонники Алексея Навального, "как провокационное", рассказала сегодня представитель президента РТ Рустама Минниханова Лилия Галимова.

Она подчеркнула, что митинг был согласован на другой площадке, но организаторы все равно решили провести его в сквере Тинчурина.

В Казани задержали депутата Рушанию Бильгильдееву, ее отправили в изолятор

В Казани сотрудники Следственного комитета задержали депутата местной городской Думы Рушанию Бильгильдееву, ее отправили в изолятор временного содержания. 

Сегодня с ней провели допрос, после чего было принято решение отправить ее в изолятор.

A. Nabiullin, 13.09.2018, 20:02
Тэги: Происшествия
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