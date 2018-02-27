Казань сегодня: закрытие дела бизнесмена, казанский Кремль о митинге и депутат в изоляторе

ProKazan.ru составил топ новостей за сегодня

Прокуратура закрыла дело, возбужденное в Бугульме на бизнесмена за убийство грабителей

В Бугульме прокуратура приняла решение закрыть уголовное дело, возбужденное на владельца магазина "Изобилие" 41-летнего Евгения Деданина, который убил двух грабителей в своем доме. О решении ведомства, принятом первым заместителем прокурора РТ Сергеем Старостиным, сообщается на официальном сайте.

В Казани снесут три многоквартирных дома

В Казани снесут три многоквартирных дом, которые были признаны аварийными, такие данные содержатся в сборнике элетронных документов мэрии.

Сносить будут дом №28 по улице Баженова, дом №9 по улице Железнодорожников и дом №15 по улице Также Димитрова. Собственники домов обязаны обеспечить снос и вывоз строительного мусора после этого.

Госжилфонд потребовал с ПСО «Казань» 1 млрд рублей‍. Возможно, за дома в «Салават Купере»

Государственный жилищный фонд Татарстана подал иск к ПСО "Казань", заявление поступило в Арбитражный суд 12 сентября.

Сумма исковых требований составляет 1 млрд 54 млн рублей. Заявление размещено в разделе "экономические споры по гражданским правоотношениям".

Представитель Минниханова прокомментировала акцию против пенсионной реформы в Кремле

Руководство Татарстана расценивает несогласованную акцию против пенсионной реформы, которую 9 сентября организовали в Казани сторонники Алексея Навального, "как провокационное", рассказала сегодня представитель президента РТ Рустама Минниханова Лилия Галимова.

Она подчеркнула, что митинг был согласован на другой площадке, но организаторы все равно решили провести его в сквере Тинчурина.

В Казани задержали депутата Рушанию Бильгильдееву, ее отправили в изолятор

В Казани сотрудники Следственного комитета задержали депутата местной городской Думы Рушанию Бильгильдееву, ее отправили в изолятор временного содержания.

Сегодня с ней провели допрос, после чего было принято решение отправить ее в изолятор.