Из Казани открываются рейсы в Тбилиси с билетами от 499 рублей‍

Из Казани с 1 ноября откроется прямой авиарейс в столицу Грузии Тбилиси, стоимость билета будет составлять от 499 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании "Победа".

Полеты по этому маршруту будут выполняться на 189-местных самолетах Boeing 737-800 по четвергам и воскресеньям: вылеты из Казани в 04.00, посадка в столице Грузии в 07.50; вылеты из Тбилиси в 00.35 и прибытие в Казань в 02.20.

Пресс-служба аэропорта «Казань» напоминает, что время в Тбилиси на 1 час опережает московское, и отмечает, что в расписании возможны изменения.

Рейсы, предварительно, будут выполняться до 30 марта 2019 года.