Афиша: сходить на День воздушных змеев и побывать на Аксенов-фесте

ProKazan.ru рассказывает, как не просидеть выходные дома на этих выходных (15-16 сентября)

ПАРКИ И СКВЕРЫ

Парк «Черное озеро», 15 сентября, 10.00

Чемпионат по судомодельному спорту (0+). В программе: выставка моделей кораблей и судов, регата радиоуправляемых моделей парусников.

Парк Горького, 15 сентября, 12.00

День воздушных змеев. (0+)

Парк «Крылья Советов», 15 сентября, 15.00

Концерт женского джаз-оркестра «Фантазия» (0+).

В программе любимые всеми композиции из отечественных кинофильмов.

Скиллз базар (6+)

Лядской сад, 16 сентября, 18.00

Открытый урок по историческим бальным танцам (6+). Участники занятия погрузятся в атмосферу старинного бала и будут осваивать вальс, русскую мазурку, польку, кадриль и полонез.

ФЕСТИВАЛЬ

Аксенов-фест (6+). 13–16 сентября проходит музыкально-литературный фестиваль, посвященный памяти великого писателя Василия Аксенова. Бесплатные мероприятия идут по всему городу. Например, 15 сентября в 15.30 музыкально-поэтический концерт в сквере им. Аксенова.

ЛЕКЦИЯ

«Смена», 5 сентября, 16:00

«Лечить, но не калечить. Как читать инструкции к препаратам?» (12+)

Лекция клинического фармаколога Альберта Муртазина. В инструкциях к лекарствам много букв мелким шрифтом. На что обращать внимание? Как уменьшить вероятность побочных эффектов? Здесь ответят на эти вопросы.

ТЕАТР

«Бег» (16+)

Театр им. Качалова, 15 сентября, 18.00

Цена: 150–1000 рублей

Спектакль-фантасмагория по пьесе Булгакова. Последние месяцы Гражданской войны. В хаосе боев и скитаний, случайных встреч и расставаний переплетаются судьбы людей, ставших изгнанниками на своей земле. Единственным спасением остается любоавь.

«Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (6+)

Театр им. Качалова, 16 сентября, 11.00, 18.00

Мюзикл в двух действиях по роману Марка Твена , который в детстве прочел каждый.

ВЫСТАВКА

Кремль, центр «Эрмитаж-Казань», до 16 сентября. Ежедневно 10.00–18.00, пт – 11.00–20.00 (6+)

Цена: взрослые – 200 рублей, студенты и пенсионеры – 100, школьники – 80 рублей

Выставка «Передвижники: 1871–1902. Из собрания Государственной Третьяковской галереи» включает пятьдесят семь произведений выдающихся художников второй половины XIX века. Это работы Ильи Репина, Ивана Крамского, Ивана Шишкина, Виктора Васнецова, Исаака Левитана и многих других мастеров, связанных с художественным явлением «передвижничество».