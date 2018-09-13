Афиша: сходить на День воздушных змеев и побывать на Аксенов-фесте

ПАРКИ И СКВЕРЫ
Парк «Черное озеро», 15 сентября, 10.00
Чемпионат по судомодельному спорту (0+). В программе: выставка моделей кораблей и судов, регата радиоуправляемых моделей парусников.
Парк Горького, 15 сентября, 12.00
День воздушных змеев. (0+)
Парк «Крылья Советов», 15 сентября, 15.00
Концерт женского джаз-оркестра «Фантазия» (0+).
В программе любимые всеми композиции из отечественных кинофильмов.
Скиллз базар (6+)
Лядской сад, 16 сентября, 18.00
Открытый урок по историческим бальным танцам (6+). Участники занятия погрузятся в атмосферу старинного бала и будут осваивать вальс, русскую мазурку, польку, кадриль и полонез.
ФЕСТИВАЛЬ
Аксенов-фест (6+). 13–16 сентября проходит музыкально-литературный фестиваль, посвященный памяти великого писателя Василия Аксенова. Бесплатные мероприятия идут по всему городу. Например, 15 сентября в 15.30 музыкально-поэтический концерт в сквере им. Аксенова.
ЛЕКЦИЯ
«Смена», 5 сентября, 16:00
«Лечить, но не калечить. Как читать инструкции к препаратам?» (12+)
Лекция клинического фармаколога Альберта Муртазина. В инструкциях к лекарствам много букв мелким шрифтом. На что обращать внимание? Как уменьшить вероятность побочных эффектов? Здесь ответят на эти вопросы.
ТЕАТР
«Бег» (16+)
Театр им. Качалова, 15 сентября, 18.00
Цена: 150–1000 рублей
Спектакль-фантасмагория по пьесе Булгакова. Последние месяцы Гражданской войны. В хаосе боев и скитаний, случайных встреч и расставаний переплетаются судьбы людей, ставших изгнанниками на своей земле. Единственным спасением остается любоавь.
«Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (6+)
Театр им. Качалова, 16 сентября, 11.00, 18.00
Мюзикл в двух действиях по роману Марка Твена , который в детстве прочел каждый.
ВЫСТАВКА
Кремль, центр «Эрмитаж-Казань», до 16 сентября. Ежедневно 10.00–18.00, пт – 11.00–20.00 (6+)
Цена: взрослые – 200 рублей, студенты и пенсионеры – 100, школьники – 80 рублей
Выставка «Передвижники: 1871–1902. Из собрания Государственной Третьяковской галереи» включает пятьдесят семь произведений выдающихся художников второй половины XIX века. Это работы Ильи Репина, Ивана Крамского, Ивана Шишкина, Виктора Васнецова, Исаака Левитана и многих других мастеров, связанных с художественным явлением «передвижничество».