В декабре в Казани заработает новый мусорный полигон‍

Он будет рассчитан на прием мусора в течение примерно 6 лет

В Казани в декабре заработает вторая карта полигона твердых бытовых отходов на улице Химической, 33, она рассчитана на прием мусора в течение примерно 6 лет при условии, что в год будет производиться захоронение порядка 400 тыс. тонн мусора. Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

Первая карта полигона уже заполнена и не используется.

Сейчас на месте полигона вырыт котлован, произведена трамбовка грунта, обустроен противофильтрационный экран из геотекстиля и геомембраны, предназначенный для предотвращения стоков в грунтовые воды, производится обратная засыпка, которая защитит геомембрану. Все строительно-монтажные работы на второй карте планируется завершить к 1 ноября, а ввести в эксплуатацию — в декабре.

- Мы уже обложились мусорными полигонами, а соседи не будут рады, если мы пойдем дальше и будем вывозить свой мусор к ним. Поэтому завтрашний день за нулевым захоронением. А пока необходимо заниматься сортировкой, как можно больше мусора отправлять на вторсырье, - заявил мэр города Ильсур Метшин, побывавший на полигоне.