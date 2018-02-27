«Этим свиней даже кормить нельзя». В Татарстане депутат прокомментировал школьное питание

В Казани на заседании Госсовета РТ по бюджету депутат Альберт Фахрутдинов («Единая Россия») возмутился тем, как кормят в в школах детей, по его словам, такой едой даже свиней кормить нельзя.

- Очень много нареканий в системе питания школ, в системе закупок, например, Рыбнослободского района. Есть криминальные какие-то дела или монополизация крупных компаний, которые поставляют продукты питания. С этим как-то можно разобраться или очень сложно? [...] Чем кормят детей — это ужас какой-то. Этим свиней кормить даже нельзя. Я дошел до того, что сказал: это мясо выбрасывайте собакам, берите мясо у нас, бесплатно кормите детей, - цитирует "Коммерсантъ" слова депутата.

Другие депутаты также поддержали Альберта Фахрутдинова.

Напомним, неделю назад в Актаныше массово отравились школьники. Причиной кишечной инфекции среди детей стали пищевые продукты, приготовленные с нарушениями поставщиком (ООО "Граф плюс"), и несоблюдение технологии приготовления готовых блюд в самой школе. В итоге власти района приняли решение отказаться от поставок полуфабрикатов из компании "Граф плюс", ее вновь начнут готовить школьные повара.