Apple представила сразу три новых iPhone. Самый большой и бюджетный

Компания Apple накануне представила сразу три новых смартфона - iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr, один из них будет с самым большим экраном во всей линейке. Об этом сообщает РИА Новости.

iPhone Xs и iPhone Xs Max получили диагональ экрана в 5,8 дюйма и 6,5 дюйма соответственно с разрешением 2,7 миллиона пикселей.

Смартфон iPhone Xr представляет собой упрощенную версию модели iPhone Xs. Гаджет отличается 6,1-дюймовым IPS-экраном и алюминиевым корпусом. Кроме того, в отличие от других новинок, у iPhone Xr будет лишь одна основная камера с разрешением 12 мегапикселей.

В смартфон iPhone Xs включили электронную сим-карту.

В России продажи iPhone XS и XS Max начнутся с 28 сентября. iPhone XS и XS Max предлагаются в новом для iPhone X золотистом цвете корпуса, в дополнение к тёмно-серому и серебристому.

iPhone XS с памятью 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ будет доступен за 87 990, 100 990 и 118 990 рублей, соответственно. iPhone XS и XS Max с памятью 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ — 96 990, 109 990 и 127 990 рублей, соотвественно.

iPhone XR будет доступен для предварительного заказа с 19 октября в белом, чёрном, синем, жёлтом, коралловом цветах и цвете (PRODUCT)RED с памятью 64, 128 и 256 ГБ по цене от 64 990, 68 990 и 77 990 рублей. Продажи стартуют 26 октября.