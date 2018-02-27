В Казани открылся Центр развития талантов Ак Барс Банка. Центр сочетает в себе три функции: подбор, оценку и обучение персонала. Отметим, что в Казани подобных структур нет.

Центр расположен по адресу Г.Камала, д.41, на втором и третьем этажах офисного центра. Это пространство планируется использовать для проведения тренингов, семинаров, хакатонов, стратегических сессий, открытых лекций, практик и лабораторий - как для внутренних мероприятий банка, так и для внешних.

10 тренинговых аудиторий и 4 компьютерных класса способны вместить 400 учащихся. Кроме комнат для занятий в центре оборудовано место для коворкинга, есть комнаты для собеседований и вебинар-студии. Аудитории центра оснащены необходимым оборудованием для сопровождения эффективного обучения. Мастер-классы и открытые лекции будут проводить руководители и эксперты банка, штатные бизнес-тренеры и внешние спикеры, в числе которых преподаватели вузов, представители лидирующих компаний рынка.

– Наша главная цель – обеспечить банк лучшими кадрами и оказать поддержку в их последующем развитии. Но также мы нацелены на развитие наших партнеров и клиентов, участие в социальных проектах, – объясняет директор центра развития талантов Александр Хаметзянов. – Например, проводим занятия в рамках федерального проекта «Онлайн-уроки финансовой грамотности», организованного Центральным банком Российской Федерации. Мы принимали участие в форуме «Сэлэт» и будем продолжать это делать. Есть еще интересные проекты, но пока мы не будем раскрывать всех секретов».

Первое открытое образовательное мероприятие – фестиваль тренингов AkBarsNight – состоялось в Центре развития талантов 7 сентября. Бизнес-тренеры банка провели девять двухчасовых практических занятий по личностному росту и саморазвитию. Участниками фестиваля стали более 300 человек – cотрудники банка, представители компаний-партнеров и жители Казани. В формате игр, квестов, тренингов, воркшопов и интерактивов они учились вести переговоры, определять типологию личности, грамотно планировать рабочий день, работать в режиме многозадачности.