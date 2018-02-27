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Правила жизни 90-летнего казанского ветерана Великой Отечественной войны

Правила жизни 90-летнего казанского ветерана Великой Отечественной войны
16+
Фото: Нияз Гатауллин
Герой этого материала не публичный, но, безусловно, очень интересный человек: ветеран, отправившийся 13-летним юношей на войну и посвятивший всю дальнейшую жизнь работе и спорту

В журнале Esquire есть рубрика "Правила жизни", в которой через длинные монологи раскрывается мировоззрение приглашенных героев. Попадают туда только известные люди - музыканты, писатели, артисты, политики, журналисты. Нам очень нравится этот формат, поэтому мы решили позаимствовать его для нашего сайта, а в качестве героев приглашать популярных, необычных или просто интересных жителей Казани.

Сегодня мы побеседовали с человеком, история которого имеет особую ценность, ведь за его плечами 90-летняя жизнь, посвященная военной службе, рабочей, спортивной и общественной деятельности - Альбертом Серебряковым. Он является ветераном Великой Отечественной войны и руководит казанским ансамблем ветеранов военно-морского флота (ВМФ).

В детстве мне папа говорил – «чтобы стать человеком, нужно сделать что-то полезное для Родины».

С октября 1941 года я 13-летним мальчишкой ездил на санитарном поезде как воспитанник. Мы вывозили раненных солдат с ленинградского фронта. Я ходил с гармошкой по вагонам и распевал довоенные популярные песни. Делал это, чтобы поднять настроение людям.

10 февраля 1942 года моя мама попала под поезд и умерла. У меня остался 7-месячный братишка, для которого я стал как отец. Наш отец в это время был на фронте. Когда его перевели обратно, у меня освободилось время, и я решил поступить в школу юнг на Соловецких островах.  Добирался самостоятельно несколько дней на товарных поездах.

На флоте я прослужил 8 лет и 4 месяца.

После войны работал автоэлектриком, автомехаником, начальником гаража. В 1971 году ушел на завод точного машиностроения.

У меня была тяжеленная работа в автотранспортном хозяйстве, но я всегда находил время для занятия спортом – футболом, хоккеем.

Когда мне было 44 года, я получил перелом позвоночника. Упал с лыжного трамплина. С тех пор у меня начали отказывать ноги и их парализовало. Я получил инвалидность.

Несмотря на перелом позвоночника, каждый день стараюсь заниматься гимнастикой.

Секрет долголетия заключается в том, что нужно постоянно заниматься спортом, соблюдать режим питания и ни в коем случае не употреблять алкоголь.

С 1936 до 1941 года было самое лучшее и доброе время для всех народов. Во-первых, трудились все, не покладая рук. Никто не думал о зарплате, была бы работа. Никто не спрашивал, сколько ему будут платить. Нам еще далеко до того уровня жизни.

Имя Сталина для меня самое дорогое. Я ношу Орден Сталина.

Пенсионный возраст повышать не нужно.

Самое главное в жизни – не терять голову, держать ее холодной, быть порядочным и честным и всё время заниматься физической культурой.

Уж раз человек появился на свет, он должен делать что-то полезное. Не важно, кем ты работаешь – начальником или рабочим, нужно приносить пользу для своей родины и семьи.

В военное время мы работали каждый день по 12-14 часов и постоянно голодали.

День Победы нельзя отменять. Хватит одного раза пропустить и уже все повернется по-другому. Надо наоборот тщательнее готовиться к этому празднику.

Однажды наш санитарный поезд обстреляли немецкие истребители, все вагоны были в дырках. Я запомнил этот эпизод на всю жизнь.

Мой любимый фильм о войне – «Они сражались за Родину».

Я не умею пользоваться современными смартфонами и компьютерами.

У ветеранов войны пенсия 42 000 рублей,  135 000 рублей у Героев войны.

В странах, побежденных нами на войне, люди  живут сейчас на порядок лучше, чем в России. Они могут себе позволить путешествовать по миру, а нашим пенсионерам поехать в Зеленодольск даже бывает не по карману.

В  1998 году я создал ансамбль ветеранов ВМФ. Мы начали заниматься воспитательной работой среди молодежи бескорыстно: в детских садах, колониях, школах.

Больше всего я жалею, что не могу продолжить жизнь, работать на благо своего Отечества,  будучи в здравом уме и хорошей физической форме.

Я не боюсь смерти. Всё равно придется уходить.

Нияз Гатауллин, 13.09.2018, 12:00
Тэги: Ветераны, Правила жизни
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Комментарии

Злобный Аноним13 сентября 2018, 12:20
ОРДЕН СТАЛИНА? ???

"С 1936 до 1941 года было самое лучшее и доброе время для всех народов. Во-первых, трудились все, не покладая рук. Никто не думал о зарплате, была бы работа. Никто не спрашивал, сколько ему будут платить. Нам еще далеко до того уровня жизни."

Нууу ... 90 лет человеку, будем считать его 1928 года рождения ... счастливое детство, родители не лес валят и не золото моют, пацана как могут кормят.
А теперь типа, плохо, 40 тыщ пенсия, а на дорогу на Зеленодольск не хватает ... А внуки-правнуки на что?
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Горожанин13 сентября 2018, 12:27
В ответ на комментарий пользователя
ОРДЕН СТАЛИНА? ???

"С 1936 до 1941 года было самое лучшее и доброе время для всех народов. Во-первых, трудились все, не покладая рук. Никто не думал о зарплате, была бы работа. Никто не спрашивал, сколько ему будут платить. Нам еще далеко до того уровня жизни."

Нууу ... 90 лет человеку, будем считать его 1928 года рождения ... счастливое детство, родители не лес валят и не золото моют, пацана как могут кормят.
А теперь типа, плохо, 40 тыщ пенсия, а на дорогу на Зеленодольск не хватает ... А внуки-правнуки на что?
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— Деда, а когда лучше жилось: сейчас или при Сталине?
— Ну, дык, ента, при Сталине конечно!
— А почему, деда?
— Ну так, внучек, при Сталине у меня х@й стоял!
3
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Димон13 сентября 2018, 12:27
По поводу "ордена"
"Ну и немного о дураках, без н их жить скучно…
Однако Орден Сталина всё-таки был учрежден! В 1998 году нелегитимное политическое образование – «Постоянный Президиум Съезда народных депутатов СССР» под руководством Сажи Умалатовой таки учредило Орден Сталина. Награда выполнена по образцу Ордена Ленина, а цвета орденской ленты этих наград практически полностью идентичны. Впрочем, награды «незарегистрированной общественной организации» (по определению Минюста) являются незаконными."
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Димон13 сентября 2018, 12:30
Ничего себе ветеран ВОВ. На гармошке в 13 лет в поезде играл.
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Горожанин13 сентября 2018, 12:31
Здоровья Вам,и только здоровья!!!!!!!!!!
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Димас люблю пивас13 сентября 2018, 12:37
Пил бы, глядишь, на лыжный трамплин не полоз бы и позвоночник цел был бы. Спортсмен, блин ...
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