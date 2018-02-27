Правила жизни 90-летнего казанского ветерана Великой Отечественной войны

Герой этого материала не публичный, но, безусловно, очень интересный человек: ветеран, отправившийся 13-летним юношей на войну и посвятивший всю дальнейшую жизнь работе и спорту

В журнале Esquire есть рубрика "Правила жизни", в которой через длинные монологи раскрывается мировоззрение приглашенных героев. Попадают туда только известные люди - музыканты, писатели, артисты, политики, журналисты. Нам очень нравится этот формат, поэтому мы решили позаимствовать его для нашего сайта, а в качестве героев приглашать популярных, необычных или просто интересных жителей Казани.

Сегодня мы побеседовали с человеком, история которого имеет особую ценность, ведь за его плечами 90-летняя жизнь, посвященная военной службе, рабочей, спортивной и общественной деятельности - Альбертом Серебряковым. Он является ветераном Великой Отечественной войны и руководит казанским ансамблем ветеранов военно-морского флота (ВМФ).

В детстве мне папа говорил – «чтобы стать человеком, нужно сделать что-то полезное для Родины».

С октября 1941 года я 13-летним мальчишкой ездил на санитарном поезде как воспитанник. Мы вывозили раненных солдат с ленинградского фронта. Я ходил с гармошкой по вагонам и распевал довоенные популярные песни. Делал это, чтобы поднять настроение людям.

10 февраля 1942 года моя мама попала под поезд и умерла. У меня остался 7-месячный братишка, для которого я стал как отец. Наш отец в это время был на фронте. Когда его перевели обратно, у меня освободилось время, и я решил поступить в школу юнг на Соловецких островах. Добирался самостоятельно несколько дней на товарных поездах.

На флоте я прослужил 8 лет и 4 месяца.

После войны работал автоэлектриком, автомехаником, начальником гаража. В 1971 году ушел на завод точного машиностроения.

У меня была тяжеленная работа в автотранспортном хозяйстве, но я всегда находил время для занятия спортом – футболом, хоккеем.

Когда мне было 44 года, я получил перелом позвоночника. Упал с лыжного трамплина. С тех пор у меня начали отказывать ноги и их парализовало. Я получил инвалидность.

Несмотря на перелом позвоночника, каждый день стараюсь заниматься гимнастикой.

Секрет долголетия заключается в том, что нужно постоянно заниматься спортом, соблюдать режим питания и ни в коем случае не употреблять алкоголь.

С 1936 до 1941 года было самое лучшее и доброе время для всех народов. Во-первых, трудились все, не покладая рук. Никто не думал о зарплате, была бы работа. Никто не спрашивал, сколько ему будут платить. Нам еще далеко до того уровня жизни.

Имя Сталина для меня самое дорогое. Я ношу Орден Сталина.

Пенсионный возраст повышать не нужно.

Самое главное в жизни – не терять голову, держать ее холодной, быть порядочным и честным и всё время заниматься физической культурой.

Уж раз человек появился на свет, он должен делать что-то полезное. Не важно, кем ты работаешь – начальником или рабочим, нужно приносить пользу для своей родины и семьи.

В военное время мы работали каждый день по 12-14 часов и постоянно голодали.

День Победы нельзя отменять. Хватит одного раза пропустить и уже все повернется по-другому. Надо наоборот тщательнее готовиться к этому празднику.

Однажды наш санитарный поезд обстреляли немецкие истребители, все вагоны были в дырках. Я запомнил этот эпизод на всю жизнь.

Мой любимый фильм о войне – «Они сражались за Родину».

Я не умею пользоваться современными смартфонами и компьютерами.

У ветеранов войны пенсия 42 000 рублей, 135 000 рублей у Героев войны.

В странах, побежденных нами на войне, люди живут сейчас на порядок лучше, чем в России. Они могут себе позволить путешествовать по миру, а нашим пенсионерам поехать в Зеленодольск даже бывает не по карману.

В 1998 году я создал ансамбль ветеранов ВМФ. Мы начали заниматься воспитательной работой среди молодежи бескорыстно: в детских садах, колониях, школах.

Больше всего я жалею, что не могу продолжить жизнь, работать на благо своего Отечества, будучи в здравом уме и хорошей физической форме.

Я не боюсь смерти. Всё равно придется уходить.