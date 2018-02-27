Казань сегодня: ответ пенсионера на Mitsubishi, убийство грабителей и ЧП с водой

ProKazan.ru составил топ новостей за сегодня, 12 сентября

Пенсионер на Mitsubishi, насмерть сбивший маму и ребенка в Казани: «Я отвернулся...»

В Казани 69-летний пенсионер, насмерть сбивший на Mitsubishi Pajero днем 11 сентября на "зебре" 36-летнюю женщину и ее дочь, рассказал об обстоятельствах ДТП, по его словам, он в момент наезда отвернулся. Об этом сообщает телеканал "Эфир".

Отвечая на вопрос, что перед пешеходным переходом необходимо было снизить скорость, он заявил, пожав плечами, что и "так-то ехал... откровенно говоря".

- Я отвернулся на левую сторону, чтобы перестраиваться - сзади машина ехала... И в это время они пошли, - рассказал водитель.

Строительство ВСМ «Москва - Казань» может начаться уже в октябре

Строительство высокоскоростной магистрали "Москва — Казань" собираются начать в октябре, то есть сразу после того, как будет утвержден план развития магистральной инфраструктуры. Об этом заявил первый замгендиректора компании Александр Мишарин, сообщает ТАСС.

- Когда правительство утвердит инфраструктурный план, по поручению должны утвердить до 1 октября, в октябре, - сказал он, отвечая на вопрос.

В Казани 150 тысяч человек остались без холодной воды из-за ЧП

В Казани 150 тысяч человек остались без холодной воды из-за прорыва энергокабеля, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

В 12:20 на пересечении улиц Аграрная — Жиганова произошло ЧП с кабелем, в результате оказался обесточен Восточный водопроводный узел.

В Бугульме поймали третьего грабителя, выжившего при нападении на хозяина магазина

В Бугульме нашли Ford, на котором скрылся третий преступник, напавший на хозяина местного магазина Евгения Деданина, в городе перед этим был объявлен план "Перехват". Информацию подтвердил источник ProKazan.ru. Мужчину задержали.

На экс-главу банка «Спурт» Евгению Даутову завели новое дело, ее обвиняют в мошенничестве

В Казани возбудили новое уголовное дело на экс-главу банка "Спурт" Евгению Даутову, теперь ее подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает "Реальное время".

Ранее возбуждения уголовного дела по статье "Мошенничество" неоднократно добивался конкурсный управляющий банка, но в начале 2018 года это сделать было отказано.