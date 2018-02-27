Какие продукты больше всего подорожали в Казани за последние 4 года: список неожиданный

Prokazan.ru узнал, какие популярные товары с докризисных времен поднялись в цене на сотни рублей

2014 год стал для российской экономики переломным моментом. В октябре доллар резко скакнул вверх, начался ощутимый кризис, который продолжили санкции в сторону России. Последствия ощутимы до сих пор. Хотя бы в средних ценах на популярные продукты. Мы изучили официальные данные Татарстанстата за 1 сентября 2014 года, когда кризис еще не начался, и за 3 сентября нынешнего года. На многие позиции цены поднялись незначительно, что-о то и вовсе подешевело. Но некоторые пункты действительно поражают

Лидером среди подорожавших товаров оказался обычный черный чай. Если 4 года назад, килограмм стоил в среднем 468,32 руб., то к нынешнему сентябрю цена выросла на 238,02 руб., перевалив за 700 рублей.

А вот еще 9 продуктов, за которые мы платим минимум на 50 рублей больше, чем до кризиса. Цены указаны за килограмм.

Масло сливочное - 289.04 < 440,32 (на 151,28 руб.)

Сыры сычужные твердые и мягкие - 315.34 < 409,40 (на 94,06 руб.)

Конфеты мягкие, глазированные шоколадом - 173,89 < 256,65 (на 82,76 руб.)

Колбаса полукопченая - 267,19 < 338,40 (на 71,21)

Карамель - 126,91 < 197,86 (на 70,95 )

Колбаса вареная - 234,50 < 293,17 (на 58,67 руб.)

Говядина (кроме бескостного мяса) - 245,17 < 303,10 (на 57,93 руб.)

Сосиски, сардельки - 198,25 < 255,29 (на 57,04 руб.)

Не так разительно, но тоже подорожали:

Баранина (кроме бескостного мяса) - 336,84 < 364,91 (на 28,07 руб.)

Куры (кроме куриных окорочков) - 121,54 < 127,40 (на 5,86 руб.)

Тушенка из мяса, 350 г - 74,08 < 116,02 (на 41,94 руб.)

Рыба мороженая неразделанная - 105,27 < 137,91 (на 32,64 руб.)

Масло подсолнечное - 65,21 < 90,24 (на 25,03 руб.)

Маргарин - 72,60 < 110,42 (на 37,82 руб.)

Сметана - 113,61 < 156,31 (на 42,7 руб.)

Творог жирный - 215,79 < 265,13 (на 49,34 руб.)

Молоко пастеризованное 2,5-3,2% - 35,69 < 43,75 (на 8,06 руб.)

Молоко стерилизованное 2,5-3,2% - 47,96 < 61,89 (на 13,93 руб.)

Яйца куриные, 10 шт. - 39,21 < 42,50 (на 3,29 руб.)

Печенье - 90,67 < 123,17 (на 32,5 руб.)

Соль поваренная пищевая - 9,47 < 9,93 (на 0,46 руб.)

Мука пшеничная - 21,67 < 23,10 (на 1,43 руб.)

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный - 32,27 < 41,46 (на 9,19 руб.)

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов - 37,31 < 45,97 (на 8,66 руб.)

Рис шлифованный - 40,31 < 47,97 (на 7,66 руб.)

Пшено - 27,72 < 40,24 (на 12,52 руб.)

Вермишель - 41,29 < 46,32 (на 5,03 руб.)

Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта - 41.05 < 44,64 (на 3,59 руб.)

Картофель - 18,36 < 22,91 (на 4,55 руб.)

Капуста белокочанная свежая - 14,75 < 19,94 (на 5,19 руб.)

Лук репчатый - 22,32 < 23,80 (на 1,48 руб.)

Морковь - 24,83 < 35,78 (на 10,95 руб.)

Яблоки - 53,54 < 90,91 (на 37,37 руб.)

Водка, литр - 491,58 < 531,44 (на 39,86 руб.)

Есть 3 продукта, которые стали дешевле, правда, незначительно. Цены за килограмм.

Свинина (кроме бескостного мяса) 240,99 > 236,52 (дешевле на 4,47 руб.)

Сахар-песок 37,82 > 37,16 (дешевле на 0,66 руб.)

Крупа гречневая-ядрица 30,25 > 30,01 (дешевле на 0,24 руб.)

А теперь о топливе. В росте цен на бензин цифры кажутся уже не такими страшными. Другое дело, что на одном литре далеко не уедешь.

Бензин АИ- 92, литр 31,42 < 40,47 (на 9,05 руб.)

Бензин АИ-95, литр 34,50 < 43,07 (на 8,57 руб.).

