В Минстрое России отложили вопрос о повторном использовании заброшенных могил‍

Пункт о повторном использовании заброшенных могил исключен из правительственного законопроекта о похоронном деле. Это было одно из самых скандальных предложений, касающихся реформирования отрасли. В Минстрое объяснили такое решение необходимостью в дополнительной проработке: вопрос носит социальный и в ряде случаев религиозный характер. Проблема актуальна на фоне нехватки в мегаполисах земель под захоронение, передают "Известия".

Положение о перезахоронении в заброшенных могилах было исключено из законопроекта "О похоронном деле Российской Федерации" после обсуждения в правительстве РФ, так как оно нуждается в дополнительной проработке. Об этом сообщили в Минстрое.

— Такие вопросы имеют социальный и в некоторых случаях даже религиозный характер, мы уделим им особое внимание. В настоящее время в проект документа вносятся правки, — рассказали в пресс-службе министерства.

Ранее в законе предлагалось повторно использовать места на региональных и муниципальных кладбищах после 20 лет со дня последнего захоронения при условии, если место погребения признано брошенным. В каждом регионе России должна была появиться комиссия, которая бы определяла, какие места на кладбищах являются таковыми.