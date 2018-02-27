Не волнуйтесь: в Татарстане объяснили причину появления черных облаков

На востоке Татарстана в Нижнекамске и Набережных Челнах накануне заметили черные облака, власти призвали жителей не беспокоиться. Об этом сообщается на официальном портале исполкома Нижнекамска.

По данным властей, на Нижнекамской ТЭЦ начались ремонтные работы, которые продлятся до 20:00 14 сентября. Поэтому ТЭЦ вынуждено перейти на использование вместо мазута вместо газа, что и привело к появлению черных облаков.

Для контроля уровня выбросов вредных веществ в атмосферу регулярно проводятся замеры.