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Не волнуйтесь: в Татарстане объяснили причину появления черных облаков

Не волнуйтесь: в Татарстане объяснили причину появления черных облаков
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Фото: скриншот

На востоке Татарстана в Нижнекамске и Набережных Челнах накануне заметили черные облака, власти призвали жителей не беспокоиться. Об этом сообщается на официальном портале исполкома Нижнекамска.

По данным властей, на Нижнекамской ТЭЦ начались ремонтные работы, которые продлятся до 20:00 14 сентября. Поэтому ТЭЦ вынуждено перейти на использование вместо мазута вместо газа, что и привело к появлению черных облаков.

Для контроля уровня выбросов вредных веществ в атмосферу регулярно проводятся замеры.

A. Nabiullin, 12.09.2018, 10:36
Тэги: Набережные Челны
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Комментарии

Горожанин12 сентября 2018, 10:53
"Поэтому ТЭЦ вынуждено перейти на использование вместо мазута вместо газа":-D
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0
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Горожанин12 сентября 2018, 11:13
В Сибире полно ТЭЦ на угле работают - вот там жесть. У нас ещё ладно, на газ все перевели.
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Горожанин12 сентября 2018, 11:40
Ну и придурки.Какашку увидят на земле и в новость сразу выкладывать.Идиоты.
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Горожанин12 сентября 2018, 11:46
В ответ на комментарий пользователя
"Поэтому ТЭЦ вынуждено перейти на использование вместо мазута вместо газа":-D
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Идиоты редакторы
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