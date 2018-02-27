В Татарстане депутаты хотят запретить шуметь днем

"Тихий час" может быть введен с 13:00 до 15:00

В Татарстане могут запретить шуметь днем, депутаты Госсовета рассмотрят соответствующий законопроект в ближайшие месяцы. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на зампредседателя парламентского комитета по законности и правопорядку Рафила Нугуманова.

- Население просит изменить закон о тишине. Мы хотим добавить, что нельзя шуметь в дневное время. Особенно кормящие мамы просят, — заявил депутат.

"Тихий час" может быть введен с 13:00 до 15:00.

По словам депутата Шакира Ягудина, новый закон вряд ли повлияет на дневные строительные работы, так как ограничения консутся дневного шума в жилых домах и на придомовых территориях. В первую очередь ограничения коснутся тех, кто "ремонт затевает".

Депутат ссылается, в частности, на то, что в Москве с 2016 года уже установлен "тихий час" с 13:00 до 15:00 на проведение ремонтных работ.

Напомним, закон о шуме в ночное время в Татарстане был принят в 2012 году. Под ночным временем подразумевается период с 22:00 до 6:00 в будни и с 22:00 до 9:00 в выходные и нерабочие праздничные дни. За нарушение закона - денежны штрафы в размере от 500 до 50 000 рублей.