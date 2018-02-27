Казань сегодня: смерть матери и дочери на «зебре», подробности падения с балкона и арест

ProKazan.ru составил топ новостей за сегодня

В Татарстане возбудили дело по статье «Убийство» после обнаружения мертвого журналиста

В Татарстане возбудили дело по статье "Убийство" после обнаружения мертвым в Елабужском районе 30-летнего журналиста из Челнов Егора Орлова, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

По данным Следственного комитета, накануне исчезновения парень встретился с другом, после встречи с которым перестал выходить на связь. Со слов приятеля, они употребляли наркотики. Спустя некоторое время мужчина сел в свою KIA Rio и уехал в неизвестном направлении. 8 сентября родственники пропавшего парня обратились в полицию.

Появилось видео наезда на проспекте Ибрагимова, где насмерть сбили 10-летнюю школьницу

В Сети появилось видео смертельного наезда на проспекте Ибрагимова в Казани сегодня днем, где погибла 10-летняя школьница.

Напомним, по предварительным данным, около 14:00 пенсионер на Mitsubishi на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома №32б не заметил женщину и ее дочь, сбив их на высокой скорости.

Девочка скончалась на месте, женщину госпитализировали с многочисленными травмами, позже она скончалась.

В Казани арестовали москвичей, перевозивших на Dodge 116 кг наркотиков‍

В Казани в Вахитовском суде арестовали двух 28-летних жителей Москвы, которых задержали из-за 116,5 кг наркотиков, найденных в их черном Dodge. Заседание суда состоялось сегодня.

Иномарка, напомним, была остановлена сотрудниками ДПС на улице 2-я Старо-Аракчинская утром 9 сентября, в машине были найдены несколько тайников, всего там было 116 кг гашиша, мефедрона, кокаина, LCD, амфетамина. Общая стоимость наркотиков составляла около 150 млн рублей.

СМИ: женщину, выпавшую с балкона по улице Чуйкова, запер в квартире ее друг

Стали известны подробности смерти 27-летней женщины, которая в минувшие выходные разбилась в доме на улице Чуйкова, выпав с 7 этажа, выяснилось, что ее запер в квартире сожитель. Об этом сообщает телеканал "Эфир".

Главу казанского штаба Навального арестовали на неделю

В Казани Вахитовский суд приговорил к 7 сутками ареста координатора штаба Навального Эльвиру Дмитриеву, об этом ProKazan.ru сообщили в пресс-службе суда.

Всего накануне были осуждены 20 активистов, которые принимали участие в несогласованной акции против пенсионной реформы. Шесть из активистов получили штрафы в 10 тысяч рублей, остальных арестовали на срок от 4 до 8 суток.