Казань сегодня: смерть матери и дочери на «зебре», подробности падения с балкона и арест

В Татарстане возбудили дело по статье «Убийство» после обнаружения мертвого журналиста
В Татарстане возбудили дело по статье "Убийство" после обнаружения мертвым в Елабужском районе 30-летнего журналиста из Челнов Егора Орлова, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.
По данным Следственного комитета, накануне исчезновения парень встретился с другом, после встречи с которым перестал выходить на связь. Со слов приятеля, они употребляли наркотики. Спустя некоторое время мужчина сел в свою KIA Rio и уехал в неизвестном направлении. 8 сентября родственники пропавшего парня обратились в полицию.
Появилось видео наезда на проспекте Ибрагимова, где насмерть сбили 10-летнюю школьницу
В Сети появилось видео смертельного наезда на проспекте Ибрагимова в Казани сегодня днем, где погибла 10-летняя школьница.
Напомним, по предварительным данным, около 14:00 пенсионер на Mitsubishi на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома №32б не заметил женщину и ее дочь, сбив их на высокой скорости.
Девочка скончалась на месте, женщину госпитализировали с многочисленными травмами, позже она скончалась.
В Казани арестовали москвичей, перевозивших на Dodge 116 кг наркотиков
В Казани в Вахитовском суде арестовали двух 28-летних жителей Москвы, которых задержали из-за 116,5 кг наркотиков, найденных в их черном Dodge. Заседание суда состоялось сегодня.
Иномарка, напомним, была остановлена сотрудниками ДПС на улице 2-я Старо-Аракчинская утром 9 сентября, в машине были найдены несколько тайников, всего там было 116 кг гашиша, мефедрона, кокаина, LCD, амфетамина. Общая стоимость наркотиков составляла около 150 млн рублей.
СМИ: женщину, выпавшую с балкона по улице Чуйкова, запер в квартире ее друг
Стали известны подробности смерти 27-летней женщины, которая в минувшие выходные разбилась в доме на улице Чуйкова, выпав с 7 этажа, выяснилось, что ее запер в квартире сожитель. Об этом сообщает телеканал "Эфир".
Главу казанского штаба Навального арестовали на неделю
В Казани Вахитовский суд приговорил к 7 сутками ареста координатора штаба Навального Эльвиру Дмитриеву, об этом ProKazan.ru сообщили в пресс-службе суда.
Всего накануне были осуждены 20 активистов, которые принимали участие в несогласованной акции против пенсионной реформы. Шесть из активистов получили штрафы в 10 тысяч рублей, остальных арестовали на срок от 4 до 8 суток.