В Татарстане количество жилья, купленного по ипотеке, выросло на треть

В Татарстане число ипотечных сделок, офорлменных для покупки жилья, с начала года выросло на 32,8 процента, всего в январе — августе 2018 года в республике оформили 87,4 тыс. ипотечных сделок. Такие данные предоставлены на сайте регионального управления Росреестра.

В августе в Татарстане было зарегистрировано 11,4 тыс. сделок по ипотеке, из них в Казани — 5,8 тыс. Также в республике на 25% увеличилось количество зарегистрированных договоров долевого участия — до 12,1 тысячи.

Отметим, сейчас в финансовой сфере активно обсуждается вопрос возможного повышения ключевой ставки Центробанка России, из-за чего может вырасти процент по ипотеке. Ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков прокомментировал ProKazan.ru такую вероятность.

- Если судить по комментариям представителей ЦБ, то решимости повышать ставку нет. Однако глава регулятора Эльвира Набиуллина всё же отмечает появление факторов, которые позволяют вынести данный вопрос на обсуждение совета директоров Центробанка. Поэтому полностью исключать вероятность повышения ставки нельзя. Наиболее вероятно решение в пользу повышения ставки на 25 базисных пунктов – до 7,5%. Впрочем, мы также допускаем вероятность в 40%, что ставка будет изменена на 50 базисных пунктов. Оснований для снижения ставки на текущий момент нет, - сообщил Андрей Кочетков.