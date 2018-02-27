А вы это едите? Россияне рассказали, от каких продуктов готовы отказаться

ProKazan.ru публикует результаты опроса, проведенного в Казани и еще 219 городах страны.

В исследовании холдинга «Ромир» приняли участие около 40 тысяч человек. Им предлагалось несколько утверждений об ограничениях в питании, которыми они назывпал

Еда, которую не надо готовить

Чаще всего россияне говорили о готовности отказаться от продуктов быстрого приготовления – лапша, супы, пюре и каши, которые надо всего лишь залить кипятком. Навсегда забыть вкус «Доширака» легко согласились почти 55% опрошенных. Тех, кто, наоборот, не мыслит себя без быстросупа в кружке, оказалось 14,4%.

Сахар и сладости

Почти 40% россиян ограничивают себя в употреблении сладкого. А вот ровно четверть опрошенных абсолютно не готовы на такие жертвы.

Котлеты из морозилки

35% россиян также готовы перестать употреблять в пищу полуфабрикаты — замороженные котлеты, овощи, пельмени. Однако неготовых полностью исключить такие продукты из своего рациона оказалось больше — 42%. Как ни крути, экономит время.

Ни макарошек, ни пюрешки

Некоторые опрошенные просто посягнули на святое. Наряду с мучными изделиями, они готовы завязать с картофелем и макаронами. Чуть больше 7% респондентов вообще не употребляют подобной еды, 22,3% – скорее ограничивают себя в них. Зато почти треть опрошенных категорически не готовы попрощаться с горячей картошечкой и универсальным углеводным гарниром.

В целом, больше половины опрошенных следят за своим питанием и предпочитают легкую и нежирную еду. 47% отметили, что стараются не употреблять продукты с высоким содержанием холестерина.