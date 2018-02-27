Наверх
Казань 10 лет назад: "заказ" киллеру родителей, сбитые насмерть дети и "липовые" справки
20:00, сегодня4
Казань сегодня: смерть матери и дочери на "зебре", подробности падения с балкона и арест
20:17, сегодня
Минниханов подарит по 50 тысяч рублей лучшим чиновникам Татарстана
17:19, сегодня39
Появилось видео наезда на проспекте Ибрагимова, где насмерть сбили 10-летнюю школьницу
16:56, сегодня48
Жители Казани в опасности: город накрыло волной грабежей и разбоев
В Казани арестовали москвичей, перевозивших на Dodge 116 кг наркотиков‍
16:41, сегодня26
В Татарстане количество жилья, купленного по ипотеке, выросло на треть
16:11, сегодня10
В Минстрое России пообещали сократить срок летнего отключения горячей воды до 3 дней
15:42, сегодня5
Топ-5 самых красивых террас и балконов в Казани
В Казани Mitsubishi насмерть сбила 10-летнюю девочку
15:10, сегодня31
Кража 22 млн у депутата: против модели из Казани дал показания чеченец "Тимур"
14:35, сегодня11
190 стартапов претендуют на участие в корпоративном акселераторе ВТБ
14:24, сегодня3
Конкурс ProKazan.ru и Виферон: пришлите рисунок и выиграйте до 5 тысяч рублей
В Казани начали строить дом с парком на крыше для медитации
14:11, сегодня5
В России водителям разрешат оплачивать штрафы со скидкой даже после «льготного» периода
13:24, сегодня12
СМИ: женщину, выпавшую с балкона по улице Чуйкова, запер в квартире ее друг
12:05, сегодня16
В Татарстане госслужащая на Renault устроила смертельное ДТП, где погиб 19-летний парень
11:25, сегодня11
В Татарстане член ОПГ «заработал» 3,6 млн рублей на Евровидении-2009
10:55, сегодня14
В КФУ нашли преподавателя, который 6 лет учил с поддельным дипломом
10:19, сегодня20
На Чистопольской водитель троллейбуса подрался с велосипедистом. Это сняли на видео
09:56, сегодня27
Главу казанского штаба Навального арестовали на неделю
09:30, сегодня51
30 000 банок в час: как работает новый пивоваренный завод "Белый Кремль"
09:00, сегодня21
В Татарстане возбудили дело по статье "Убийство" после обнаружения мертвого журналиста
08:59, сегодня14
5 судов за репосты. За какие картинки в соцсетях можно попасть за решетку?
07:01, сегодня27
Казань сегодня: смерть журналиста, Dodge с наркотиками и 5 вакансий
20:04, 10.09.201810
"Не зря ли мы платим зарплату?". Наталью Фишман попросили привести в порядок Дома Культуры
18:22, 10.09.201840
МВД о Dodge с 116 кг наркотиков в Казани: их должны были повезти в Челны и Уфу
17:27, 10.09.201835
В Татарстане журналиста нашли мертвым в реке
16:59, 10.09.201817
В КФУ рассказали, как долго продлятся заморозки в Татарстане
16:43, 10.09.201811
В Казани наказали трех участников митинга против пенсионной реформы
16:33, 10.09.201828
В Казани девочка пыталась спасти свою мать, повисшую на балконе. Все закончилось трагично
15:59, 10.09.201831
Обзор тендеров: новая трамвайная линия в Казани и нанесение дорожной разметки возле школ
15:49, 10.09.201814
В Татарстане водитель фуры насмерть сбил пару, переходящую через дорогу
15:14, 10.09.201810
Под Казанью нашли незаконную взлетно-посадочную полосу
14:52, 10.09.201822
В Казани осудили парня, который разгромил популярную кофейню Coffee Bean
14:22, 10.09.201814
В Казани на остановке задымился трамвай
13:53, 10.09.201812
Появились подробности ДТП, где насмерть сбили жену главы челнинского «Автоградбанка»
13:33, 10.09.201810
Штормовое предупреждение: в Татарстане похолодает до -1 градуса
12:49, 10.09.201812
Под Казанью 22-летняя девушка, поссорившись, убила мужа
11:59, 10.09.201846
Под Казанью водитель Chevrolet врезался в поезд, а после сбежал из больницы
11:25, 10.09.20187
В Альметьевске в городском парке авто с ребенком съехало в речку
10:48, 10.09.20187
Экс-председатель правления банка «БТА-Казань» вышел на свободу
10:22, 10.09.201824
Первая неделя конкурса ProKazan.ru и Виферон: коты, единороги и русалки
10:22, 10.09.20181
В Казани на переправе в московском Dodge нашли 120 кг наркотиков
09:53, 10.09.201849
Группа ВТБ обеспечила переводы через приложение Samsung Pay
09:29, 10.09.20182
В ДТП скончалась супруга главы челнинского "Автоградбанка"
09:25, 10.09.20188
В России с прилавков магазинов пропадет поваренная соль‍
08:59, 10.09.201830
5 вакансий в Казани, где в месяц можно зарабатывать от 100 тысяч до полумиллиона
07:00, 10.09.201820
Сегодня в Казани прогнозируют грозу и температуру воздуха +18
06:27, 10.09.20181
Рустам Минниханов выложил видео со своего отдыха в Южно-Сахалинске
18:04, 09.09.201856
СМИ перепутали Казань и Казахстан, опубликовав новость про беременного мужчину
16:03, 09.09.201820
В Казани организатора акции против пенсионной реформы задержали прямо на выходе из дома
15:12, 09.09.2018141
В Татарстане иномарка сбила лошадь и перевернулась. Животное погибло.
13:25, 09.09.201829
В Казани после открытия мечети на Кремлевской набережной с нее сняли шатры минаретов
11:29, 09.09.201821
Росавиация выдала сертификат казанскому "летающему трактору"
10:46, 09.09.201812
Камера видеонаблюдения сняла смерч, пронесшийся под Казанью
09:46, 09.09.201824
СМИ: У дочери депутата Госдумы от РТ могут конфисковать особняк за 2,8 млрд в Англии?
08:23, 09.09.2018130
В воскресенье на Казань опустится туман, местами пройдут кратковременные дожди
07:51, 09.09.20182
Под Казанью в психиатрическом интернате разбился пациент
17:42, 08.09.201825
"Лето" кончилось? Синоптики предупредили о грозе в Татарстане
15:41, 08.09.201814
В Казани сотрудник колонии покончил с собой на караульном посту
13:35, 08.09.201847
В Татарстане из больницы выписали всех отравившихся школьников
13:12, 08.09.201811
На долгую память
14:44, 27.02.2018
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017

Казань 10 лет назад: «заказ» киллеру родителей, сбитые насмерть дети и «липовые» справки

Казань 10 лет назад: "заказ" киллеру родителей, сбитые насмерть дети и "липовые" справки
16+
Фото: Pixabay.com
Новая рубрика портала ProKazan.ru: мы расскажем вам, о чем в 2008 году писала местная пресса и что обсуждал весь город

Во время разбора дома на Московской погиб 23-летний парень

Молодой человек погиб в Казани в результате обрушения потолка нежилого дома во время работ по разбору строения. Рабочие разбирали кирпичную кладку дома № 47 по улице Московской.

Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, установлено, что были подпилены балки потолочного перекрытия. По этой причине потолок и рухнул, вслед за ним «сложились» межэтажные перекрытия и внутренние стены здания.

В ходе разбора завалов под обломками был обнаружен труп 23-летнего рабочего, который приехал в столицу на заработки из поселка Актаныш.

После этого место происшествия обследовали кинологи с собаками, но больше пострадавших не обнаружили. Кроме спасателей, на месте происшествия были и эксперты следственного управления СК при Прокуратуре РФ по РТ.

Казанец из-за квартиры «заказал» киллеру своих родителей

В Казани задержан мужчина, подозреваемый в организации убийства своих родителей. В правоохранительных органах считают, что преступление подозреваемый планировал из корыстных побуждений.

Как сообщили в Управлении по борьбе с организованной преступностью МВД по РТ, еще в мае к ним поступила информация о том, что к одному из казанских криминальных авторитетов обратился человек по имени Константин с просьбой помочь в поисках киллера.

Вскоре выяснилось, что мужчина хочет избавиться от своих родителей, проживающих в Пензе. За их убийство он обещал 300 тысяч рублей.

В конце июня сотрудники предоставили «доказательство выполненной работы» — фото с изображением инсценированного преступления, и заказчик назначил место и время для передачи оставшейся суммы. После этого подозреваемый был задержан.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к убийству двух и более лиц, из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом». По версии следствия, находящийся под арестом мужчина имел большие долги сразу в нескольких банках Казани, расплатиться с которыми планировал, продав квартиру родителей.

Жителю Нижнекамска грозит арест за покупку орденов и медалей времен ВОВ

В Нижнекамске завершилось следствие по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого по довольно редкой в уголовном судопроизводстве 324-й статье УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». Теперь за свое «увлечение историей», которое являлось одновременно и бизнесом, нижнекамцу придется ответить в суде.

Задержали 47-летнего мужчину после того, как он на городском рынке купил у оперативника под прикрытием два ордена времен Великой Отечественной войны и шесть медалей.

О том, что житель Нижнекамска скупает воинские награды, в УВД города узнали из объявлений в газете, которые любитель старины регулярно размещал.

В ходе обыска дома у задержанного были обнаружены еще более 70 орденов и медалей разных времен и удостоверения к ним. Среди изъятых наград — ордена Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медали «За взятие Кенигсберга», «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы» и даже «Медаль материнства».

Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры РТ, в ходе дознания удалось установить 48 эпизодов незаконной купли-продажи государственных наград. Теперь обвиняемому грозят исправительные работы до 1 года или арест до 3 месяцев. 

Водитель "Ленд Ровера" сбил насмерть двух детей в Нижнекамском районе

Уголовное дело по факту гибели в ДТП в Нижнекамском районе двух детей направлено в городской суд. На скамье подсудимых окажется 24-летний Юрий Павлов, находившийся за рулем “Ленд Ровера”, который, по версии следствия, и сбил группу пешеходов.

Напомним, что трагедия произошла около восьми часов вечера 13 апреля в селе Шереметьевка. Двадцатичетырехлетняя женщина, двое ее детей и сестра двигались по краю дороги.

Пронесшийся на большой скорости джип сбил всех четверых. Трехлетний мальчик и двухлетняя девочка скончались на месте, женщины получили тяжелые травмы.

Машина даже не остановилась. Вскоре ее обнаружили в соседнем селе Наримановка, там же задержали и предполагаемого виновника трагедии.

Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры РТ, вина Павлова доказана. Кроме признательных показаний, доказательствами стали мелкие фрагменты деталей машины, оставшиеся на месте трагедии. Более того, на кузове “Ленд Ровера” эксперты обнаружили частицы краски с детской коляски, в которой сидела двухлетняя малышка. В настоящее время подозреваемый находится под арестом.

Медсестра попалась на торговле справками об инвалидности на сумму более полумиллиона рублей

Более полумиллиона рублей заработала на составлении фиктивных справок об установлении инвалидности одна из сотрудниц филиала №1 Главного бюро медико-социальной экспертизы по Республике Татарстан, сообщили в пресс-службе Прокуратуры РТ.

Уголовное дело по статье “Мошенничество” возбуждено в отношении работавшей старшей медицинской сестрой филиала женщины и, как значится в уголовном деле, “не установленного следствием лица”. Поводом послужила проверка пенсионного законодательства, проведенная прокуратурой Авиастроительного района Казани.

Как полагает следствие, справка об инвалидности стоила желающим ее получить около 80 тысяч рублей, а оборотистая медсестра таким образом заработала около 560 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры РТ, выплата пенсий на основании “липовых” справок приостановлена, прокуратурой Авиастроительного района подготовлены в интересах государства исковые заявления о взыскании этих выплат.

При написании материала использованы новости с сайта "Республика Татарстан".

Нияз Гатауллин, 11.09.2018, 20:00
Тэги: Рубрика "10 лет назад"
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин11 сентября 2018, 20:25
Спираль не исправить!
2
1
Согласны с автором?
Горожанин11 сентября 2018, 20:29
10 лет назад... Тогда Овальный брал за щеку в туалете "Детского Мира" в Москве...
5
3
Согласны с автором?
Горожанин11 сентября 2018, 20:47
один криминал, что-то хорошее было?
0
0
Согласны с автором?
Манштейн11 сентября 2018, 21:15
Как интересно. Особенно с наградами. Дали годик перекупщику, дававшему живые бабки потомкам или самим ветеранам, брошенным на обоучину судьбы родным государством. Но статья и сбыт же предусматривает - всем 48 "наследникам" влупили или галку на одном барыге закрыли?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин11 сентября 2018, 21:24
Когда я был безработным , мне предложили быть подсадной уткой ! Для меня ЭТО было самым мерзким предложением !Лучше с голоду сдохнуть , чем быть падлой !
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»

Нужно ли повышать пенсионный возраст?

До окончания голосования осталось:
Да, нужно!Можно повысить на 1-2-3 года, но не болееНет, надо оставить все, как есть
Голосов: 5
Голосовать
Голосов: 6
Голосовать
Голосов: 186
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
E-mail главного редактора (сотрудничество): j.potekhina@prokazan.ru
Предложить свою новостьНаш партнер
Редакция газеты «Город» +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7-987-401-71-27, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7-937-288-93-93, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru