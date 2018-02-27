Казань 10 лет назад: «заказ» киллеру родителей, сбитые насмерть дети и «липовые» справки

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Во время разбора дома на Московской погиб 23-летний парень

Молодой человек погиб в Казани в результате обрушения потолка нежилого дома во время работ по разбору строения. Рабочие разбирали кирпичную кладку дома № 47 по улице Московской.

Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, установлено, что были подпилены балки потолочного перекрытия. По этой причине потолок и рухнул, вслед за ним «сложились» межэтажные перекрытия и внутренние стены здания.

В ходе разбора завалов под обломками был обнаружен труп 23-летнего рабочего, который приехал в столицу на заработки из поселка Актаныш.

После этого место происшествия обследовали кинологи с собаками, но больше пострадавших не обнаружили. Кроме спасателей, на месте происшествия были и эксперты следственного управления СК при Прокуратуре РФ по РТ.

Казанец из-за квартиры «заказал» киллеру своих родителей

В Казани задержан мужчина, подозреваемый в организации убийства своих родителей. В правоохранительных органах считают, что преступление подозреваемый планировал из корыстных побуждений.

Как сообщили в Управлении по борьбе с организованной преступностью МВД по РТ, еще в мае к ним поступила информация о том, что к одному из казанских криминальных авторитетов обратился человек по имени Константин с просьбой помочь в поисках киллера.

Вскоре выяснилось, что мужчина хочет избавиться от своих родителей, проживающих в Пензе. За их убийство он обещал 300 тысяч рублей.

В конце июня сотрудники предоставили «доказательство выполненной работы» — фото с изображением инсценированного преступления, и заказчик назначил место и время для передачи оставшейся суммы. После этого подозреваемый был задержан.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к убийству двух и более лиц, из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом». По версии следствия, находящийся под арестом мужчина имел большие долги сразу в нескольких банках Казани, расплатиться с которыми планировал, продав квартиру родителей.

Жителю Нижнекамска грозит арест за покупку орденов и медалей времен ВОВ

В Нижнекамске завершилось следствие по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого по довольно редкой в уголовном судопроизводстве 324-й статье УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». Теперь за свое «увлечение историей», которое являлось одновременно и бизнесом, нижнекамцу придется ответить в суде.

Задержали 47-летнего мужчину после того, как он на городском рынке купил у оперативника под прикрытием два ордена времен Великой Отечественной войны и шесть медалей.

О том, что житель Нижнекамска скупает воинские награды, в УВД города узнали из объявлений в газете, которые любитель старины регулярно размещал.

В ходе обыска дома у задержанного были обнаружены еще более 70 орденов и медалей разных времен и удостоверения к ним. Среди изъятых наград — ордена Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медали «За взятие Кенигсберга», «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы» и даже «Медаль материнства».

Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры РТ, в ходе дознания удалось установить 48 эпизодов незаконной купли-продажи государственных наград. Теперь обвиняемому грозят исправительные работы до 1 года или арест до 3 месяцев.

Водитель "Ленд Ровера" сбил насмерть двух детей в Нижнекамском районе

Уголовное дело по факту гибели в ДТП в Нижнекамском районе двух детей направлено в городской суд. На скамье подсудимых окажется 24-летний Юрий Павлов, находившийся за рулем “Ленд Ровера”, который, по версии следствия, и сбил группу пешеходов.

Напомним, что трагедия произошла около восьми часов вечера 13 апреля в селе Шереметьевка. Двадцатичетырехлетняя женщина, двое ее детей и сестра двигались по краю дороги.

Пронесшийся на большой скорости джип сбил всех четверых. Трехлетний мальчик и двухлетняя девочка скончались на месте, женщины получили тяжелые травмы.

Машина даже не остановилась. Вскоре ее обнаружили в соседнем селе Наримановка, там же задержали и предполагаемого виновника трагедии.

Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры РТ, вина Павлова доказана. Кроме признательных показаний, доказательствами стали мелкие фрагменты деталей машины, оставшиеся на месте трагедии. Более того, на кузове “Ленд Ровера” эксперты обнаружили частицы краски с детской коляски, в которой сидела двухлетняя малышка. В настоящее время подозреваемый находится под арестом.

Медсестра попалась на торговле справками об инвалидности на сумму более полумиллиона рублей

Более полумиллиона рублей заработала на составлении фиктивных справок об установлении инвалидности одна из сотрудниц филиала №1 Главного бюро медико-социальной экспертизы по Республике Татарстан, сообщили в пресс-службе Прокуратуры РТ.

Уголовное дело по статье “Мошенничество” возбуждено в отношении работавшей старшей медицинской сестрой филиала женщины и, как значится в уголовном деле, “не установленного следствием лица”. Поводом послужила проверка пенсионного законодательства, проведенная прокуратурой Авиастроительного района Казани.

Как полагает следствие, справка об инвалидности стоила желающим ее получить около 80 тысяч рублей, а оборотистая медсестра таким образом заработала около 560 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры РТ, выплата пенсий на основании “липовых” справок приостановлена, прокуратурой Авиастроительного района подготовлены в интересах государства исковые заявления о взыскании этих выплат.

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